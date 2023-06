Nieuwe Revu ziet nieuw bewijs voor buitenaards leven: De UFO van Mussolini

Intelligent buitenaards leven

Vorige week werd ik door mijn bron halsoverkop gevraagd naar Den Haag te komen, waar hij met een zorgvuldig geselecteerde journalist had afgesproken. Ik was de andere. Daar ontvouwde zich iets voor mijn neus dat potentieel hemel en aarde kan laten schudden. Ik zag een preview van een op handen staand televisie-interview met de klokkenluider David Charles Grusch (de man op de foto), 36, te zien vergezeld van officiële geheime dienst documenten die zijn verhaal valide maken. Grusch is een gedecoreerde combat officie, Afghanistan veteraan en co-leidde voor ‘the National Geospatial-Intelligence Agency (NGA)’. Hij leidde dus voor de CIA ‘the Unidentified Aerial Phenomena Task Force van 2019-2021’. Grusch was van 2021 tot Juli 2022, NGA’s co-leider voor UAP-analyze en gezicht van “the task force”.

Het is een understatement te zeggen dat David Grusch een man van gigantisch statuur is die bewijs levert dat het bestaan van intelligent buitenaards leven realiteit is, en dat er bovendien minimaal één gecrashte UAP/UFO in Amerikaanse handen is. Niet alleen luidt hij snoeihard de klok maar zijn gepensioneerde voormalig superieur Kolonel Karl E. Nell die de leiding genoot over de UAP-taskforce voor de CIA, onderschrijft Grusch verhaal volledig. Het gaat verder! Voormalig deputy secretary of homeland security’ (baas van alle Amerikaanse geheime diensten) Christopher Mellon is al jaren zeer open over de waarnemingen van UFO’s door strijdkrachten -zolang hij informatie naar buiten kan brengen zonder de staatsveiligheid in gevaar te brengen -over wat hij tijdens zijn dienstjaren onder ogen kreeg. Mellon onderschrijft ook Grusch openbaring volledig. Let wel dit is de man die verantwoordelijk was voor alle geheime diensten staats veligheid. Wat er in dat interview wordt verteld door Grusch, die een GS-15 security clearance bezit – de allerhoogste betrouwbaarheidsverklaring mogelijk in de VS – wordt onderbouwd en versterkt met officiële documentatie die het bewijs levert voor deze historische onthulling. Meer zwaargewichten gooien vandaag hun kennis op straat. "Een aantal goed geplaatste huidige en voormalige functionarissen hebben gedetailleerde informatie gedeeld over dit vermeende programma, inclusief inzichten in de geschiedenis, bestuur documenten en de locatie waar een vaartuig naar verluidt is achtergelaten en geborgen", zei Mellon. “Het is echter een delicate zaak om deze potentieel explosieve informatie ter validatie in de juiste handen te krijgen. Dit wordt bemoeilijkt door het feit dat, terecht of ten onrechte, een aantal potentiële bronnen het leiderschap van het All-Domain Anomaly Resolution Office, opgericht door het Congres, niet vertrouwt.”

Maar sommige insiders zijn nu bereid het risico te nemen om voor het eerst naar voren te komen met kennis van deze herstelprogramma's.

Jonathan Gray is een generatieofficier van de inlichtingengemeenschap van de Verenigde Staten met een Top-Secret Clearance die momenteel werkt voor het National Air and Space Intelligence Center (NASIC), waar de analyse van UAP zijn focus was. Eerder had hij ervaring bij Private Aerospace en Special Directive Task Forces van het Department of Defense.

“Het niet-menselijke intelligentiefenomeen is echt. We zijn niet de enige', zei Gray. “Dit soort opvragingen is niet beperkt tot de Verenigde Staten. Dit is een wereldwijd fenomeen, en toch blijft een wereldwijde oplossing ons ontgaan.”

Bij de National Geospatial-Intelligence Agency werkte Grusch als Senior Intelligence Capabilities Integration Officer, vrijgegeven op het niveau Top Secret/Secret Compartmented Information, en was hij Senior Technical Advisor voor analyse van niet-geïdentificeerde luchtverschijnselen/Trans-Medium-kwesties. Van 2016 tot 2021 diende hij bij het National Reconnaissance Office als Senior Intelligence Officer en leidde hij de productie van de dagelijkse briefing van de NRO-directeur. Grusch was een GS-15-burger, het militaire equivalent van een kolonel.

De aanloop

We spoelen de band even terug naar 2017. Naar het moment dat kwaliteitskrant The New York Times naar buiten treedt met het historische nieuws dat Amerikaanse militaire straaljagerpiloten met hun FLIR-boordcamera’s met enige regelmaat UAP’s (unidentified aerial phenomenon) oftewel UFO’s in het Amerikaanse luchtruim spotten. De beelden die zijn gelekt, worden door CNN gedeeld met de hele wereld. Het is voormalig Deputy Secretary of Homeland Security (opperbaas der Amerikaanse geheime diensten) Christopher Mellon die de beelden en informatie heeft gelekt naar The New York Times-journaliste Leslie Kean. Mellons vertrouweling en handlanger Luis (Lue) Elizondo, die tien jaar lang het geheime onderzoeksprogramma AATIP (Advanced Aerospace Threat Investigation Program) leidde voor het Pentagon, wordt het gezicht van ‘UAP disclosure’. In zijn rol als ambassadeur van het fenomeen doet hij vele interviews, waaronder met ondergetekende. Het betekent het startpunt van flink gerommel binnen de Amerikaanse politieke, militaire en geheime dienst-gelederen.

Het Amerikaanse parlement voelt zich buitengesloten van belangrijke informatie over dit fenomeen en dwingt voormalig president Donald Trump een van zijn laatste schijnbewegingen binnen zijn politieke loopbaan af, namelijk diens ultimatum dat de geheime diensten 180 dagen de tijd krijgen om alles wat ze weten over UAP’s met het parlement te delen. Een deel van deze informatie mag zelfs met de burgers worden gedeeld, mits het de Amerikaanse nationale veiligheid niet zal compromitteren. Wat naar buiten komt, is dat er in de afgelopen decennia meer dan 144 waarnemingen door het militaire apparaat blijken te zijn geweest die niet verklaard konden worden anders dan als UAP, dus unidentified. Het begint nu enorm te borrelen en te pruttelen in Washington.

Burgeroorlog in Capitol Hill

Openlijk vliegen politici elkaar in de haren en gooien met modder naar elkaar. Zo wordt Elizondo geframed als een charlatan, die zijn rol binnen het Pentagon zou hebben opgeklopt. Hij wordt nog net niet weggezet als de conciërge van de gymzaal. Wijlen Senator Harry Reid (1939-2021), die zelf het onderzoeksprogramma had opgezet en gefinancierd, gooit een reddingsboei naar Mellon en Elizondo. Hij bevestigt met een officiële brief naar de media dat Elizondo toch echt het geheime onderzoeksprogramma AATIP leidt en dus geen charlatan is. De vijanden in het Capitool blijven de heren echter in diskrediet brengen, waarna Mellon en Elizondo onder grote druk uit de UAP-spotlights stappen. Maar ze blijven Capitol Hill wel bezoeken om onder de radar senatoren met een luisterend oor, waaronder Rubio, Warner en Gillibrand, te informeren.

De welwillende politieke en militaire klokkenluiders beloven meer onthullingen over het fenomeen naar buiten te brengen en er komt een levendige stroom van podcasters, journalisten en socialemedia-influencers op gang die alles en iedereen interviewen die ook maar iets kan vertellen over de UAP-waarnemingen. Echter op de gelekte, slecht te beoordelen beelden na, is er niet heel veel meer dat er naar buiten komt. De gelekte beelden uit 2017 ontberen overtuigingskracht, aangezien ze zonder wetenschappelijke onderbouwing (bijvoorbeeld radardata, radiosignalen en biologisch exotisch sporenmateriaal) vergezeld gaan. Het enige echte houvast is het feit dat er meerdere getrainde militaire ooggetuigen zijn die op hetzelfde moment hetzelfde zien, onder dezelfde omstandigheden, en daar beelden van hebben gemaakt.

We spoelen de band weer vooruit naar vandaag. Elizondo verbleekt bij deze klokkenluider David Grusch aangezien hij bij een andere tak van het Pentagon zit, die op een veel hoger en geheimer niveau - UAP-onderzoek doet, de NGA (CIA): National Geospatial Agency. Die beschikt over veel meer informatie en documentatie van mogelijk buitenaards bezoek aan aarde, dat al meer dan acht decennia teruggaat.

Deze man had binnen de NGA de leiding over de UAP-taskforce. Het is met name de organisatie van deze nieuwe klokkenluider Grusch die gedwongen wordt om kennis te delen met Washington. De reden waarom de klokkenluider naar buiten treedt, is omdat zijn organisatie dat volgens hem dus precies níét deed. In verschillende interviews geeft hij prijs wat er dus niet is verteld in het parlement van de VS. Naast dat het militair apparaat officieel UAP’s/UFO’s heeft waargenomen, en vaak ook, blijkt dat er nu ook exotisch biologisch materiaal in handen van de VS is. Iets dat altijd ontkend werd.

De UFO van Mussolini

Wat de UAP-taskforceleider vertelt in het interview, onderbouwd met de officiële documenten ondertekend door de inspector general – een officieel benoemd en aangewezen persoon die moet tekenen voor de echtheid van een geheim document – is dat er minimaal één UAP/UFO in Amerikaans bezit is. Maar hoe kwamen ze in het bezit van deze UFO? In het artikel dat er vandaag door Kean naar buiten is gebracht ontbreekt de oorsprong van het vermeende buitenaardse materiaal. In het uitgebreide artikel dat volgende week uitkomt in de Revu zal ik meer zeggen over degenen die me hebben bevestigd dat het om het volgende voorval gaat: In 1933 wordt de fascistische dictator Benito Mussolini door zijn paniekerige geheime dienst ingelicht over een gecrasht luchtvoertuig dat ze niet herkennen als iets menselijks. Aanvankelijk denken de Italianen toch dat de Duitse bovenburen een geheim wapen zijn verloren, maar die weten helemaal van niets. Een Italiaanse variant van Area 51 wordt uit de grond gestampt en ze proberen het voertuig te bestuderen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog vallen de Amerikanen via Sicilië Italië binnen, waarna ze uiteindelijk ook stuiten op de UFO. Het object wordt vervoerd naar Amerika en opgeslagen in vermoedelijk Area 51/ S-4. We weten nu definitief weten dat we niet alleen zijn in het universum.

