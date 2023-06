Online of fysiek casino: ontdek hier de verschillen

@media (max-width: 680px){#fig-64827f307e8cf img.lazyloading{background: #eee;}#fig-64827f307e8cf img{#fig-64827f307e8cf img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-64827f307e8cf img.lazyloading{background: #eee;}#fig-64827f307e8cf img{#fig-64827f307e8cf img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-64827f307e8cf img.lazyloading{background: #eee;}#fig-64827f307e8cf img{#fig-64827f307e8cf img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

Een online en fysiek casino: wat is het eigenlijk?

Voordat we de verschillen tussen een online en fysiek casino bespreken, is het natuurlijk wel goed om te weten wat er met deze twee casino’s precies wordt bedoeld. Een online casino is een casino dat je kunt bezoeken vanaf je laptop, telefoon of computer. Je hoeft er de deur dus niet voor uit, want je hoeft enkel een website te bezoeken. Een fysiek casino is een ‘gewoon’ casino zoals je ‘m kent: een gebouw dat je binnenstapt, waar je vervolgens allerlei casinospellen ziet staan.

De verschillen tussen een online en fysiek casino

Er zitten een aantal verschillen tussen een online en fysiek casino. Hieronder sommen we het op.

1. Thuis vs. op pad

We benoemden het net al even: een online casino kun je gewoon vanuit huis bezoeken, terwijl je voor een bezoekje aan het fysieke casino echt op pad moet gaan. Zo moet je de deur uit en in de auto stappen om pas bij het fysieke casino te komen, terwijl je een online casino gewoon kunt opstarten vanaf bijvoorbeeld de bank in de woonkamer. Een online casino is daarbij wel een stuk laagdrempeliger dan een fysiek casino. Bovendien geldt er bij veel fysieke casino’s ook nog eens een dresscode - en dat heb je in je eigen huis natuurlijk niet.

2. Fysieke spellen vs. online spellen

Ook het spelaanbod is een groot verschil als de fysieke en online casino’s met elkaar worden vergeleken. In een fysiek casino heb je vaak maar een bepaald oppervlakte dat gevuld kan worden met spellen. Zo heb je vaak een aantal gokkasten en speeltafels. In het online casino is de ruimte voor het aantal spellen veel groter. Er zijn soms wel duizenden spellen te vinden in een online casino, waarbij er vaak ook meerdere varianten van een spel te vinden zijn. Denk bijvoorbeeld maar aan de varianten van het spel roulette. Het spelaanbod in de online casino’s is vaak veel uitgebreider dan in het fysieke casino.

3. Ervaring en sfeer

Een ander groot verschil tussen het online en fysieke casino, is de ervaring en de sfeer. In het fysieke casino heb je natuurlijk dat typische casinosfeertje: de muziek, de vele glitters en de typische aankleding van het casino. Bij een online casino ontbreekt dit sfeertje natuurlijk wel, aangezien je gewoon vanaf de bank jouw laptop opstart om vanaf daar een spelletje te kunnen spelen. De casino-ervaring kun je dan ook niet echt voelen vanuit huis.

4. Betaalmogelijkheden

Wanneer je in het fysieke of online casino gaat spelen, kun je geld inleggen. De wijze waarop er geld wordt ingelegd verloopt bij beide casino’s wel anders. Bij een online casino moet je geld storten via een online betaalsysteem. In het fysieke casino kun je vaak ter plekke betalen.

Wanneer je in het online casino wil gaan betalen, is het wel belangrijk dat je let op de betaalmogelijkheden die worden aangeboden. Zo moet je natuurlijk wel op een betrouwbare manier geld kunnen storten. In de meeste online casino’s kun je vaak geld storten met iDEAL: online casino’s die iDEAL aanbieden, vind je wanneer je zoekt op ‘ online casino iDEAL ’. Daarnaast is het sowieso verstandig om de betrouwbaarheid van een online casino onder de loep te nemen. Zo kun je checken of het online casino wel in het bezit is van een licentie van de Kansspelautoriteit en kun je reviews doorlezen.

Er zijn dus een aantal verschillen tussen een online casino en een fysiek casino. Zo moet je voor een fysiek casino echt de deur uit en kun je online gewoon lekker op de bank blijven zitten. Daarnaast is het spelaanbod online groter dan in een fysiek casino. Echter, in een fysiek casino kun je genieten van een echt casinosfeertje. Wat ook wel weer wat heeft. Tot slot is er een verschil tussen een online en fysiek casino in betaalmogelijkheden.