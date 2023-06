Het spelaanbod in het online casino: deze 5 spellen zijn populair

@media (max-width: 680px){#fig-64819663e3148 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-64819663e3148 img{#fig-64819663e3148 img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-64819663e3148 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-64819663e3148 img{#fig-64819663e3148 img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-64819663e3148 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-64819663e3148 img{#fig-64819663e3148 img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

Spel 1. Roulette

Als we het hebben over een van de meest bekende spellen in het casino, hebben we het over het spel roulette. Niet alleen in het fysieke casino wordt dit spel aangeboden, maar ook in het online casino staat dit spel tussen het spelaanbod. Roulette is het welbekende draaiende wiel met kleuren en cijfers, met daarin een balletje dat na het draaien van het wiel terechtkomt op een kleur en cijfer. Bij roulette is het de bedoeling dat het balletje terechtkomt op een getal of een kleur waar op is gewed. Roulette is daarbij laagdrempelig, snel en eenvoudig. Bovendien zijn er meerdere varianten van het spel te vinden, zoals Europees en Amerikaans roulette. Toch is Europees roulette het bekendst. Bij Europees roulette staat er één nul op het wiel, terwijl bij Amerikaans roulette twee nullen op het wiel staan. Daarnaast bestaan er nóg meer varianten van online roulette.

Spel 2. Videoslots

Waar het fysieke casino vol staat met gokkasten, is het spelaanbod in het online casino gevuld met online gokkasten. Online gokkasten worden ook wel videoslots genoemd. Er zijn talloze videoslots te vinden in het online casino waarbij de thema’s erg uiteenlopen. Zo bestaan er bijvoorbeeld videoslots met een sportthema, maar er bestaan ook de klassieke videoslots met een fruitthema. Je kunt zelf het aanbod van de videoslots ontdekken door een betrouwbaar online casino op te starten. Je kunt meer informatie vinden over online casino’s op nieuwe-casinos.net , maar kies wel altijd voor een online casino met een vergunning van de Kansspelautoriteit.

Spel 3. Blackjack

Naar alle waarschijnlijkheid een eeuwenoud spel: blackjack. De verhalen over de geschiedenis van het spel lopen vrij uiteen, maar het is wel duidelijk dat het spel is uitgegroeid tot een van de meest populaire gokspellen. Ook bij blackjack geldt weer dat het zowel in het fysieke als in het online casino gespeeld kan worden. Bij blackjack is het de bedoeling dat de dealer wordt verslaan. Dit gebeurt wanneer een speler zo dicht mogelijk bij de 21 punten zit, of exact 21 punten heeft behaald. Wanneer een speler over de 21 punten zit, heeft de speler al direct verloren. Dat maakt blackjack een spannend spel.

Spel 4. Bingo

Bingo: wie kent het spel niet? Het spel waarbij er getallen vallen uit een draaiend rad, welke vervolgens afgevinkt moeten worden op het speelblad. Het doel van bingo is om het speelblad natuurlijk vol te krijgen met de afgevinkte cijfers. Bingo maakt in de meeste gevallen ook deel uit van het spelaanbod van de online casino’s. Bij online bingo is het spelverloop eigenlijk precies hetzelfde. Een leuk en tegelijkertijd laagdrempelig spel om te spelen in het online casino.

Spel 5. Baccarat

Ook baccarat behoort tot het lijstje met de populaire spellen die gespeeld kunnen worden in het online casino. Baccarat wordt ook weleens punto banco genoemd, aangezien punto banco een veel gespeelde variant van baccarat is. Baccarat is een spel dat gespeeld wordt met kaarten, waarbij er moet worden ingezet op wie de beste kaarten heeft. En de beste kaarten heeft diegene die het dichtste bij de negen zit. Ook hierbij kan er weer gesproken worden over een spannend spel.