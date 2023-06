Van handige tuinkast tot onbespoten feestje in je keuken: zo duurzaam is je moestuin

@media (max-width: 680px){#fig-648980ce5fea9 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-648980ce5fea9 img{#fig-648980ce5fea9 img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-648980ce5fea9 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-648980ce5fea9 img{#fig-648980ce5fea9 img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-648980ce5fea9 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-648980ce5fea9 img{#fig-648980ce5fea9 img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

Alle benodigdheden overzichtelijk opbergen in je tuinkast

De zakken potaarde, de voorraad zaadjes, de zaden die nog moeten drogen, voeding, schep en hark, ze gaan allemaal in je tuinkast zodat je (moes)tuin verder netjes blijft. Deze kast kun je het hele jaar buiten laten staan omdat hij tegen een stootje kan en lang meegaat. Een reuze handig accessoire!

Oude glasplaten: tover ze om tot plantenkas

Zelfs moestuinieren op zich kan duurzamer. Maak je eigen kweekkas door materialen te recyclen. Afgedankte fotolijsten, glasplaten waar een hoekje vanaf gebroken is en stukken plexiglas vormen de deksel van je zelfgemaakte bak (van gebruikt hout), waarin uitheemse kruiden zoals basilicum beter groeien. Ze hebben het onder de doorzichtige plaat reuze naar hun zin, ook omdat slakken er niet bij kunnen.

Pinterest als ideeën-cyclopedie

Het online platform Pinterest is een walhalla voor moestuinfreaks met een voorkeur voor duurzame werkwijzen. Je komt er de wildste ideeën tegen, bijvoorbeeld hoe je zelf een irrigatiesysteem maakt van touwtjes en plastic flessen. Of door twee terracotta potten op elkaar te lijmen. Je moestuin is op zich al een ecovriendelijk initiatief, maar met de inspiratie op Pinterest trek je die lijn nog verder door omdat je veel spullen up- of recyclet. Van regenpijpen tot petflessen en van kurken tot pallets.

De composthoop

Ook voor het aanleggen van een composthoop hoef je geen schei- of bouwkunde gestudeerd te hebben. Je stort er dagelijks je gft-afval, ook theezakjes en koffieprut. Er ontstaat na verloop van tijd een luchtige, voedzame berg waarin nuttige wormen zich nestelen. De beste gratis tuinaarde die er bestaat, en niet bewerkt met stoffen die er niet in thuishoren. Net als je zelfgekweekte eten.

Trakteer jezelf op een moestuinkookboek

Naast duurzaam en rustgevend hobbyen en geld uitsparen is je moestuin een bron van groenten, fruit en kruiden die veel lekkerder smaken dan hetgeen je bij de supermarkt haalt. Die smaken verdienen mooie recepten, dus gun jezelf een van de vele moestuinkookboeken die in deze eeuw op de markt gebracht worden. Het kokkerelt zoveel lekkerder met je zelfgekweekte ingrediënten. Bruchette met eigen tomaten, pasta met basilicum uit je kweekkas, gegrilde en ingelegde courgettes en paprika's, het zijn elke keer weer kleine feestjes in je keuken.