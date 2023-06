Doe maar wat kouds

@media (max-width: 680px){#fig-648ac6a88b97d img.lazyloading{background: #eee;}#fig-648ac6a88b97d img{#fig-648ac6a88b97d img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-648ac6a88b97d img.lazyloading{background: #eee;}#fig-648ac6a88b97d img{#fig-648ac6a88b97d img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-648ac6a88b97d img.lazyloading{background: #eee;}#fig-648ac6a88b97d img{#fig-648ac6a88b97d img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

Een ijsblokjesmachine voor horecagebruik is van essentie in een restaurant of café, maar zorg er thuis ook voor dat er altijd ijsblokjes binnen handbereik zijn tijdens de warme maanden. Je zult er zeker wat aan hebben. In dit artikel vertellen we meer over het belang van het bevroren water.

De voordelen van een verkoelend drankje

Het drinken van een verfrissend drankje met een aantal blokjes ijs, kent in de warmere maanden zo zijn voordelen. Ten eerste kan het consumeren van ijs ervoor zorgen dat de lichaamstemperatuur verlaagt, waardoor je je aangenamer voelt met de hoge buitentemperaturen. Daarnaast helpt ijs bij het hydrateren van het lichaam. Dit is erg belangrijk, aangezien de zon kan zorgen voor snelle uitdroging van het lijf. Wat blokjes ijs zijn dus niet enkel een heerlijke traktatie op een terras, maar dragen ook effectief bij aan het afkoelen en het genieten van de zomerse zon.

IJsblokjes in de horeca

Naast verkoeling dragen ijsblokjes ook erg bij aan de presentatie van verschillende drankjes. Horeca maken hier gebruik van om op deze manier klanten aan te trekken. De ijsblokjes kunnen de esthetische waarde van een simpel drankje aanzienlijk verbeteren. Een glas vol kleurrijke ijsblokjes gevuld met eetbare bloemen, maken een drankje veel aantrekkelijker wanneer je een leeg glas en een flesje Sprite toegereikt krijgt! Daarnaast wordt ijs ook gebruikt in de horeca om producten langer vers en koel te houden. Denk hierbij aan het plateau vol oesters wat je hebt besteld. Deze rusten op ijs om op deze manier de perfecte temperatuur te behouden. Dat bevroren water is dus toch belangrijk!

IJsblokjes trends?

Vandaag de dag zijn er trends voor alles, ook voor ijsblokjes! Waar ijsblokjes eerst enkel functioneerde als verkoelend element, zijn ze uitgegroeid tot een belangrijk onderdeel in de culinaire wereld. Een trend die steeds vaker terugkomt is het gebruik van ijsblokken in speciale vormen, van bolvormige ballen tot kubussen van ijs. Steeds vaker worden ijsblokjes ook gemaakt van ander materiaal dan water, denk aan fruitpurees of koffie!

De veelzijdigheid van ijsblokjes in de horecawereld is nu wel duidelijk. Als horecaondernemer is het belangrijk om op de hoogte te blijven van de laatste trends. En heb je nog geen ijsmachine? Dit is hét moment om deze aan te schaffen.