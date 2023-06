Marcel van Roosmalen: 'Ik heb even helemaal geen zin in Gijs Groenteman'

Op zijn 49stee een carrièresprong maken, is Gijs Groenteman een laatbloeier?

Nou, met die carrièrespróng valt het reuze mee. Doordat Johan Derksen riep dat de twee oersaaie sarcasten van Media Inside - dat bedoeld was als parodie op Vandaag Inside, maar die grap is velen helaas ontgaan - mooi de lege plek op SBS6 konden invullen als de heren Genee, Derksen en Van der Gijp op zomerreces zouden gaan, zijn Gijs Groenteman en Marcel van Roosmalen omhooggevallen van de NPO naar de grote commerciële omroep van John de Mol. Vooraf dekte het duo zich al in met excuserende dooddoeners als ‘we gaan op snuffelstage bij de commerciëlen’ en ’we mogen falen’, wat natuurlijk een vooruitwijzing was naar datgene waarvan iedereen wist dat het ging gebeuren: kelderende kijkcijfers. De eerste uitzending trok 611.000 mensen, wat meer dan uitstekend was, maar volledig verklaarbaar voortkomt uit nieuwsgierigheid van de kijker. In totaal hebben zelfs 1.681.000 personen een stukje van de uitzending gezien, maar velen haakten al snel weer af. Datzelfde deden de volgende dag nog eens ruim 200.000 mensen. Want na een slaapverwekkende eerste show -waarin de in verregaande staat van ontbinding verkerende bejaardenomroepbaas Jan Slagter de hoofdgast was en terugkerende grapjes over zijn rookgedrag voor humoristische hoogtepunten hadden moeten zorgen - scoorden de geboren ras-pessimisten de dag erna nog maar 391.000 kijkers.

Blijft de vraag overeind staan of Groenteman een laatbloeier is.

Oh ja. Hoewel van bloeien dus momenteel niet echt sprake is, is het wel een feit dat hij pas sinds januari 2021, toen hij met Van Roosmalen startte met Media Inside, geregeld op tv is. Uit zijn cv mag worden opgemaakt dat Groenteboertje, zoals René van der Gijp hem noemt, veelzijdig is en een harde werker. Podcast na podcast worden door hem uit de grond gestampt, hij doet theatershows, werkt als programmamaker, schrijft boeken, presenteerde een radioprogramma en eet nog graag een stamppotje bij zijn moeder Hanneke Groenteman, die overigens als journalist en televisiepresentator van een ander kaliber was dan haar enig kind. Een druk baasje dus, en volgens Yvonne Coldeweijer houdt hij zelfs nog tijd over om vreemd te gaan. Want de man zonder hals - in Hilversum wordt hij spottend ‘de pratende baard’ genoemd - zou zijn vrouw Aaf Brandt Corstius hebben bedrogen door zijn groentesausje aan te bieden aan Volkskrant-medewerker Jip van den Toorn.

De talkshow Marcel & Gijs kost SBS6 op de derde uitzendavond al geld. Adverteerders moeten worden gecrediteerd vanwege de slechte kijkcijfers

Wat vindt Gijs Groenteman van zichzelf?

‘Als ik eerlijk ben, ben ik wel vol van mezelf’

Wat vinden wij van Gijs Groenteman?

De showbizz zit vol met mensen die vol zijn van zichzelf.

Wat vinden anderen van Gijs Groenteman?

Hanneke Groenteman - moeder

‘Je vraagt of ik iets over Gijs wil zeggen voor jullie profielrubriek? Daar voel ik niet voor. Ten eerste moet je nooit verwachten dat moeders iets zinnigs zeggen over hun kinderen. Ten tweede geef ik mijn meningen over alles en iedereen, dus ook over Gijs, liever rechtstreeks aan de betrokkenen, c.q. Gijs.’

William Rutten - sterrenfotograaf

‘Gijs ken ik als journalist. Ik heb redelijk vaak met hem gewerkt toen hij nog verslaggever was van Veronica Magazine. Ik heb verschrikkelijk met hem gelachen. Ik weet nog dat ik Inge de Bruijn een keer moest fotograferen en hij voortdurend met haar clashte door de vragen die hij stelde over een tv-programma waarin ze naakt had rondgelopen. Ik zat er steeds tussenin, ik was de vredestichter die ervoor moest zorgen dat ze toch het interview deed om de deadline te kunnen halen. Ik vind het nieuwe programma Marcel en Gijs heel grappig. Het is gewoon eens wat anders. Ik luister ook hun podcast en ik denk dat veel mensen het cynisme van die mannen niet begrijpen. Gijs doet constant cynisch; als hij zegt dat hij iemand heel leuk vindt, denk je als kijker of luisteraar: vindt hij diegene nou wel of juist niet leuk? Samen met Marcel van Roosmalen vind ik het een leuke combinatie; mensen branden het programma nu al helemaal af en dat vind ik te snel. Wacht het eerst even af voor je oordeelt. Ik denk trouwens niet dat het programma op SBS thuishoort; het is een tegenpool van die mannen van VI, het is totaal anders. Aan de andere kant boren ze wel een nieuw publiek aan. Ik denk dat veel NPO-kijkers nu afstemmen op SBS omdat Gijs en Marcel daar zitten. Dus misschien is het wel een meesterzet. Het stijltje van Gijs bevalt me wel. Dat langzame praten, die stem; ik hou van unieke mensen. Waarom moet het altijd snel en flitsend? Hij doet het lekker in zijn eigen tempo, hij verandert niet, hij blijft Gijs.’

Marcel van Roosmalen - columnist/collega

‘Och jezus, Revu. Daar heb ik nou even helemaal geen zin in. Los van de vraag die je gaat stellen. Het is vast voor die rubriek Wat vind je van? Of Hoe gaat het met? Wie denkt Gijs Groenteman wel dat hij is? Nou, ik hang even op. Ik zal het hem straks vragen. Wie hij denkt dat hij is. Ik zie hem ongeveer twintig uur per dag en ik heb nu even een momentje dat ik niet aan hem denk. Ik zit net even uit te rusten. Ik heb hier helemaal geen zin in. Ik ga ophangen. Ik hoop dat je dat begrijpt.’

Midas Dekkers - bioloog

‘Jullie bellen me natuurlijk omdat hij me een keer heeft geïnterviewd voor de podcast Met Groenteman in de kast vanuit de archiefkast van de Volkskrant. Van zijn programma heb ik een stukje gezien, maar toen kreeg ik de melding dat ik die zender niet door mag spoelen. Toen ben ik maar ergens anders naar gaan kijken. Het is even wennen dat hij bij de commerciëlen zit, daar mag je niet spoelen. Bij de NPO en bij de tandarts mag je wel spoelen. Ik heb over heel veel dingen een mening, over te veel dingen geloof ik, maar over Gijs Groenteman niet.’

Mehmet Baran - Groenteman te Rotterdam

‘Gijs Groenteman, ooit van gehoord ja. Ik sta op dit moment in mijn groentewinkel dus je overvalt me er een beetje mee. Emile Schelvis en Hugo Borst ken ik wel, die komen hier geregeld hun groente en fruit halen in de winkel. Nee, ik heb Gijs’ nieuwe programma nog niet gezien. Hij is denk ik nog niet zo bekend. Hij heeft wel een mooie achternaam, die had ook wel bij mij gepast.’