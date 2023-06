Amersfoortse hotspots voor een hapje en drankje!

@media (max-width: 680px){#fig-6495546723767 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6495546723767 img{#fig-6495546723767 img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-6495546723767 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6495546723767 img{#fig-6495546723767 img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-6495546723767 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6495546723767 img{#fig-6495546723767 img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

BUUF in de Serre

Wees welkom bij BUUF in de Serre, waar je kunt genieten van ambachtelijk zelfgebakken taart, ontbijt, een heerlijke lunch, high tea of een goede kop koffie. BUUF in de Serre bevindt zich in het centrum van Amersfoort, binnen de karakteristieke muren van het voormalige klooster de Mariënhof. De samenwerking met lokale leveranciers, de unieke locatie en hun liefde voor bakken maken een bezoek aan BUUF een onmisbaar onderdeel van een dagje Amersfoort.

Wijnbar Zuster Margaux

Vanuit BUUF in de Serre kun je zo in één keer door naar Wijnbar Zuster Margaux (het is ergens wel 17 uur geweest, nietwaar?). Tussen de oude muren met een rijk verleden kunnen gasten in alle rust genieten van aangename gesprekken en heerlijke lekkernijen. Zuster Margaux bevindt zich (net als BUUF) in het stadsklooster Mariënhof, een erfgoedparel die vaak geprezen wordt om haar gastvrijheid, unieke locatie en concepten. De wijnbar is gemakkelijk bereikbaar en dankzij haar historische karakter en wisselende kunstcollectie absoluut een bezoek waard. Je kunt op 100 meter afstand parkeren in de parkeergarage, of de auto op een andere plek neerzetten als je toch een rondje stad doet. Parkeren in Amersfoort kan op verschillende plekken, dus kijk van tevoren goed waar je je auto neer kunt zetten tegen een voordelig tarief.

Restaurant Dara

Sinds 2009 is Dara een kosmopolitische ontmoetingsplaats met een indrukwekkend terras aan de Eemhaven in Amersfoort. Het heeft een moderne, grootstedelijke uitstraling met toch ook een vleugje romantiek. De internationale keuken van Dara wordt beïnvloed door zowel mediterrane als oosterse smaken. Van verfijnde en complexe gerechten tot klassieke en pure mezzes, er is voor ieder wat wils. Het opvallende gebouw, ontworpen door de Engelse architect Sean Griffiths van FAT London is in 2012 genomineerd geweest voor de prestigieuze RIBA Award van het Royal Institute of British Architects. Dara biedt uitrijkaarten aan van parkeergarage Eemplein, maar je kunt natuurlijk op een andere plek parkeren als je dat wilt. Maak gebruik van een parkeerapp om het jezelf zo gemakkelijk mogelijk te maken.

WestWing Speak Easy Cocktailbar

De lijfspreuk die in WestWing weerklinkt is: "Mogen allen die binnenkomen als gasten, vertrekken als vrienden". Voordat je kunt genieten van een heerlijke cocktail en de intieme sfeer moet je eerst de deur zien te vinden en dan ook nog eens zien te openen. Dit kan namelijk alleen met een toegangscode, welke dagelijks verandert. Je moet deze dan ook opvragen via een mobiel nummer. Reserveren is altijd noodzakelijk.

De Proefzaak

De Proefzaak in Amersfoort is de plek waar mensen kunnen genieten van het goede leven. Of het nu met vrienden, familie of collega's is, er is altijd wel een reden om de dag nog smaakvoller te maken! Bezoekers kunnen langskomen voor een diner of een middagborrel met hapjes in de zonnige biergarten. Een kloosterbiertje van Kleiburg erbij en proost! Na een lange werkdag kunnen gasten zichzelf ook verwennen met een van de betaalbare, lokale gerechten. De Proefzaak bevindt zich op het monumentale spoorcomplex de Wagenwerkplaats, vlak achter station Amersfoort Centraal.