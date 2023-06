Vrijgezellenfeest organiseren: een paar tips

@media (max-width: 680px){#fig-6491634b34a8b img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6491634b34a8b img{#fig-6491634b34a8b img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-6491634b34a8b img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6491634b34a8b img{#fig-6491634b34a8b img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-6491634b34a8b img.lazyloading{background: #eee;}#fig-6491634b34a8b img{#fig-6491634b34a8b img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

Creatief thema passend bij de bruidegom

Bedenk een creatief thema dat past bij de persoonlijkheid en interesses van de bruidegom. Kijk goed naar eventuele hobby's, favoriete sportteams of films en verzin daar verschillende activiteiten omheen. Voetbalfan? Samen naar een wedstrijd en daarna een barbecue bij een fijn restaurant! Muziekliefhebber? Samen naar een leuk dancefeest of een concert! Fan van programma's zoals Jachtseizoen? Er zijn in Amersfoort mogelijkheden om een soortgelijk spel te spelen met een groep vrienden. Zoek van tevoren goed uit hoe het zit met parkeren Amersfoort , de kosten voor het voor de activiteit zelf én natuurlijk waar je het beste kunt na borrelen. Gooi de kosten in de groep en verdeel het over het aantal personen dat meegaat. De bruidegom hoeft uiteraard niet mee te betalen.

Een roadtrip

Een andere leuke mogelijkheid om dit feestje te vieren is door een roadtrip te plannen. Kies een bestemming die de bruidegom altijd al heeft willen bezoeken, of het nu een nabijgelegen stad is of een afgelegen natuurpark. Je kunt natuurlijk ook teruggaan naar een plek waar jullie als vriendengroep in het verleden als eens vakantie hebben gevierd. Onderweg kunnen jullie stops maken bij bezienswaardigheden, activiteiten ondernemen en samen de allermooiste herinneringen creëren. Parkeren op verschillende locaties kun je gemakkelijk regelen via de parkeer app . Je kunt aan de straat parkeren of in de garage, wel zo handig!

Kroegentocht

Een klassieker onder de vrijgezellenfeesten is natuurlijk de kroegentocht. Maar om het wat unieker te maken, kun je een thematische kroegentocht organiseren. Kies bijvoorbeeld alleen voor de bruine cafés, welke een bepaalde sfeer hebben en vaak ook nog eens Nederlandstalige muziek draaien. Meer een pub-fan? Er zijn ook in Nederland een heleboel Irish en English pubs te vinden. Zorg wel dat er iemand altijd de BOB is, of dat er in een hotel kan worden overnacht. Met alcohol op achter het stuur kruipen is natuurlijk een absolute no-go.