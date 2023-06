Vind de juiste bedrijfsarts voor jouw bedrijf

Entertainment

Schrijver Bart Chabot: 'Alles moet wijken voor mijn werk’

We gaan allemaal een keer dood, maar Bart Chabot besluit dat - op papier - nu al te doen in zijn nieuwe boek Engelenhaar. Slechts 79 pagina’s had hij nodig om zichzelf te kielhalen, terwijl hij in het echte leven de eeuwige jachtvelden vooralsnog net op tijd te slim af was. Een gesprek over geluk, worstelingen en nalatenschap. ‘Niet alles wat je schrijft wordt goud.’