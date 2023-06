Nieuwe Revu's kijktip: 'De Jacht Op De Jaguar'

Halverwege De jacht op de Jaguar loopt Humberto Tan een juwelier in Paramaribo binnen. Omzichtig vraagt hij of er misschien jaguartanden te koop zijn. Ja hoor, geen probleem. Tan kan uit acht stuks kiezen. In drie andere winkels is het ook meteen raak.

Het meest beschermde dier van Suriname is in de praktijk opgejaagd wild. Letterlijk. Tan is terug in zijn geboorteland omdat hij de jaguar wil fotograferen. Een bijna onmogelijke opgave, want de koning van de Surinaamse jungle is uiterst schuw. Terecht. Zijn vacht, zijn tanden, zijn vlees: alles is voor grof geld te verkopen. Met name Chinezen zijn bereid enorme bedragen te betalen. Maar ook Schiphol speelt een kwalijke rol in de georganiseerde handel in exotische dieren. Tan pakt het goed aan. Hij legt de boer die er al achttien afgeschoten heeft uit wat het weghalen van de jaguar uit de voedselketen voor zijn gewassen betekent. En in de jungle gebruikt hij Obsession van Calvin Klein om een exemplaar te lokken. Een fraaie metafoor, want alleen een geobsedeerde liefhebber zal nu nog een levend exemplaar voor zijn camera krijgen.

De jacht op de Jaguar is nu te zien op Videoland.