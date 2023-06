Nieuwe Revu's Doe-tip: The Rolling Stones - Unzipped

De Stones wekken het liefst de indruk dat ze maar wat aan rotzooien. Toch is er altijd goed nagedacht over hoe ze zich presenteren. Van platenhoezen tot podiumkleren, alles moet effortless cool uitstralen. Het maakt de band een ideale kandidaat voor een overzichtstentoonstelling.

Die opende in 2020 in het Groninger Museum, om vanwege corona binnen een maand te moeten sluiten. Nu is er de herkansing, want Unzipped is terug! In het iconische gebouw waant de Stones-fan zich in een walhalla. Het management van de band werkte mee zodat er heel veel persoonlijke items te zien zijn. Aantekenboekjes van Keith, een gitaar van Brian, alle kostuums die Mick speciaal droeg tijdens uitvoeringen van Sympathy For the Devil. Zelfs de flat die bandleden in de jaren zestig deelden is nagebouwd, nauwkeurig tot aan de vuile vaat toe. Jagger wilde altijd per se de hipste hoesontwerpers. Hij benaderde zelfs ooit M.C. Escher, die vriendelijk bedankte voor de eer. In Groningen hangen wel de ontwerpen die Andy Warhol maakte voor twee albums. En ja, het roemruchte optreden in het Kurhaus komt natuurlijk ook langs.

Unzipped is vanaf vandaag te zien in het Groninger Museum.