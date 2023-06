Bart Nijman: 'D66'er Paternotte staat met zijn obsessie voor FvD episch voor lul'

D66 en Volt hadden experts uitgenodigd in de Tweede Kamer om te praten over de ‘weerbaarheid van de democratie’ tegen extremisme. Vrij vertaald waren Jan Paternotte en Laurens Dassen op zoek naar argumenten bij hun wens om Forum voor Democratie te verbieden, maar hun obsessie ontspoorde onder hun ogen.

‘Meningen moet je niet verbieden. Nooit!’ sprak de ene wetenschapper. ‘Er is geen vertrouwenscrisis, maar een betrouwbaarheidscrisis,’ doceerde een ander, die tevens benadrukte dat politiek wantrouwen geen teken van nakende revolutie is, maar juist grote betrokkenheid bij de democratie betekent. Zelfs Ernst Hirsch Ballin, de CDA-dinosaurus die ooit censuur op godslasterende spotprenten betoogde, verklaarde zich stellig tegenstander van een partijverbod.

Niet alleen Jan en Laurens zaten voor paal in het commissiezaaltje, ze trokken hum ambtgenoten mee in het zieltogende vertoon waarin hoogleraren en filosofen aan gekozen volksvertegenwoordigers uit moesten leggen wat eigenlijk hun functie is in een democratie.

Onderwijl kon Thierry Baudet natuurlijk heerlijk oogsten op de ophef: zijn dik aangezette noodkreten over het dreigende verbod op zijn partij (een wetsvoorstel dat nog heel ver van invoering is en het vermoedelijk überhaupt nooit zal halen) vertaalde hij naar oproepen om toch vooral lid te worden van het laatste bastion van verzet tegen de repressieve regenten die de vele kabinetten-Rutte hebben voortgebracht.

Sinds de mega-zege van BBB bij de Provinciale Statenverkiezingen in maart was de aandacht rond FvD juist enorm aan het wegglijden. De laatste politiek teleurgestelden met een rationeel functionerend brein vonden bij Lientje een nieuw onderkomen en van de ooit zo fier ogende Renaissancevloot is slechts een pipowagen vol wijn, zelfgeschreven boekjes en aluminiumfolie over, die wordt voortgesleurd door een melaatse minderheid die zich vooral laat kenmerken door een gebrekkige weerbaarheid tegen de vele schaduwkanten van het internet. De vaart der volkeren heeft Forum al lang in een stofwolk van teleurstelling en onverschilligheid achtergelaten.

De telkenmale geëtaleerde angst van de echte machthebbers tegen de electorale anomalie is dus koren op de molen van Baudet, die zijn zwalkende vehikel opnieuw als een strijdwagen geschilderd ziet worden door de bibberende kwasten van D66 en Volt. In hun amechtige pogingen om van FvD een groots gevaar te maken, kennen ze Baudet een macht toe die hij helemaal niet heeft en reiken ze hem ook nog eens de redelijkheid – die hij al lang verloren was – op een zilveren dienblaadje terug aan. Immers, zijn democratische partijen die andere partijen willen verbieden niet zelf de tiran die de democratie bedreigt?

Het vermeende gebrek aan weerbaarheid in onze democratie zit niet in de opkomst van ontwortelde ophefmachines als FvD. Het zit in de onmacht van gevestigde partijen om weerwoord op hun eigen ideologieën te verdragen. Dassen en Paternotte staan episch voor lul met hun FvD-obsessie.