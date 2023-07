Tineke de Nooij: 'Het gaat dat meisje Coldeweijer geen moer aan hoe lang Leontine Ruiters in bed ligt'

Hebben we er een schone slaapster bij in showbizzland?

Daar lijkt het wel op. In podcast De Juice Show van Yvonne Coldeweijer en Mark Koster beweert het duo op basis van een tip dat Leontine Ruiters bepaald geen ochtendtypetje is. Sterker nog, de ex van Marco Borsato schijnt iedere dag met haar flatteuze derrière urenlang uit te slapen. ‘Die meid komt niet voor 13.00 uur haar nest uit. Dan weet ik van een hele betrouwbare bron,’ vertelt Coldeweijer kostelijk aan Koster. Die likt zijn vingers af bij dit slaperige non-nieuws en stelt dat je niet rijk wordt met in bed liggen. Daar reageert Coldeweijer dan weer op met de sneer dat Ruiters ook niet bekendstaat vanwege haar werklust: ‘Zij heeft natuurlijk nog nooit een kut hoeven doen, behalve bordjes omdraaien.’ Daarmee verwijst de juicekoningin naar hetgeen Ruiters bekend mee is geworden: de letters tevoorschijn toveren bij het Rad van Fortuin van Hans van der Togt.

Wat interesseert het ons hoelang Leontine Ruiters in bed ligt en wat ze precies doet in dat bed?

De meeste mensen interesseert dit inderdaad echt helemaal geen ene reet. Vooral zij die iets nuttigs te doen hebben en hard werken, kan het geen bal schelen dat Ruiters een gat in de dag slaapt. Of dat ze weer schijnt te krikken met haar ex John Huiberts. Maar volgens Mark Koster luisteren er wekelijks zo’n 20.000 mensen naar de flauwekul die zij verspreiden en betalen zij daar ook nog eens 5 euro per maand voor. Coldeweijer en Koster zien dus 100.000 euro per maand binnenkomen dankzij hun geroddel en gekeuvel, dat is zo’n 1,2 miljoen euro per jaar. Je zou kunnen zeggen dat ze rijk worden van andermans geslaap en dat is bijna hetzelfde als slapend rijk worden...

‘En wie laat weer alle letters aan ons zien? Onze enige, echte, eigen Leontine!’

Wat vindt Leontine Ruiters van zichzelf?

‘Als dingen moeilijker worden, heb ik het talent om op de automatische piloot door te gaan.’

Wat vinden wij van Leontine Ruiters?

Ze is met haar 55 lentes nog steeds een beauty, wij begrijpen haar schoonheidsslaapjes wel!

Wat vinden anderen van Leontine Ruiters?

Tineke de Nooij - Gooische vrouw

‘Of ik mezelf tot 13.00 uur in bed zie liggen? Ja! Want in bed, als ik lig, is het enige moment dat ik geen pijn heb aan mijn onderrug en heup. Het zegt dus ook veel over Leontine. Als ze zich goed zou voelen, zou ze dit niet doen. Wat ik er verder over kwijt wil: het gaat dat meisje Coldeweijer geen moer aan wat Leontine doet en hoelang ze in bed ligt! Het is een schande dat ze dit aan de kaak stelt, überhaupt ter discussie stelt. Ik vind het te schandalig voor woorden en het gaat haar geen ene sodemieter aan. Als ik haar zou zien, zou ze voor mij een klap voor haar kop krijgen! Omdat ik mij er kwaad over maak. Dit soort journalistiek noem ik geen journalistiek. Dit doe je niet. Wat een mafkees.’

Mark Koster - sidekick Yvonne Coldeweijer

‘Als het waar is dat Leontine pas na 13.00 uur uit bed komt, is dat heel verdrietig. Als matineus type hou ik daar niet van. Om het weg te schrijven richting het verdriet dat ze zou hebben om haar mislukte huwelijk met Marco Borsato, dat is zwak. Ga uit bed en lees een boek, of zo. Als ik ’s ochtends tijd had, zou ik alles wat er nog op mijn stapel ligt, uitlezen. Mensen die tot 13.00 uur in bed liggen, tellen niet mee. Bekende ondernemers die opstaan om 05.30 uur, zeggen: voor 12.00 uur ’s ochtends moet je het verdienen. Het is heel persoonlijk, maar luie mensen die de hele ochtend in bed liggen: ik kan er niet tegen. In onze podcast gaan we daar een beetje tegen tekeer. Yvonne en ik zijn beiden mensen die er vroeg uit gaan. Als we onze podcast moeten opnemen, gaan er soms voor 07.00 uur al appjes heen en weer over wat we gaan behandelen die dag. Die John met wie Leontine een relatie had en met wie ze nu weer schijnt te daten, dat is een rasondernemer. Die stoort zich aan het Hilversumse gehang van Leontine. Die tv-adel denkt allemaal: ik ben een beetje op tv en dat is genoeg. Maar dat is tegenwoordig niet meer genoeg. De tv-adel die vroeger met alles wegkwam, wordt een beetje sneu. En zij is daar een voorbeeld van.’

John Huiberts - ex

Eerder in Weekend over de breuk: ‘Tja, wat doet het met je als er dingen over je gezegd worden die niet waar zijn? Ik laat het van me afglijden. Het maakt me enkel uit hoe mijn dierbaren naar me kijken. We hebben in goed overleg besloten om niet meer samen te zijn. Het is een keuze van ons beiden en er is niks voorgevallen. Leontine en ik hebben nog contact, praten nog steeds met elkaar. We hebben geen ruzie en wensen elkaar het beste toe. Dat er wordt geschreven dat Leontine volgens mij “lui” zou zijn of “zwaar op de hand”? Dat is echt totale onzin. Maar dat maakt niet uit, ik ga hier verder niet op in, want alles wat ik daar weer op terugzeg, is alleen maar olie op het vuur gooien. De reden waarom we uit elkaar zijn, houd ik liever voor mezelf uit respect voor mezelf, Leontine en voor iedereen die ermee te maken heeft.’

Leco van Zadelhoff - haar visagist

‘Ik hoop dat jullie begrijpen dat ik me hierover niet uitlaat. Ze is een van mijn beste vriendinnen, mijn muze en een van de leukste mensen die ik ken, dus dan laat ik me over dit soort dingen niet uit. Of ik me erover opwind? Je kunt je over zoveel dingen opwinden... Dat is het voordeel van ouder worden, op een gegeven moment wind je je niet meer zo op over dingen. Sorry dat ik jullie niet verder kan helpen, maar hier laten we het bij.’