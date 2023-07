Hans Kazàn: 'Hans de Booij boft dat hij ooit dat liedje heeft gemaakt, daardoor een bekende naam is en nu hulp krijgt'

Wat ging er vooraf aan de huidige malaise van Hans de Booij?

Zonder werk, zonder vaste woon- of verblijfplaats en zonder uitzicht op een fijne toekomst; jarenlang leefde Hans de Booij tussen hoop en vrees in het buitenland. De Booij zwierf rond op de Antillen, in Thailand, België en Portugal en kreeg te maken met een faillissement, werkeloosheid, verslaving, leven op straat en een rechtszaak. Hoe kon dat toch allemaal gebeuren met de man die in 1983 zo’n knoeperd van een hit scoorde met Annabel? Het nummer bleek niet alleen zijn allergrootste hit, maar tegelijk de oorzaak van zijn teloorgang. Het snel opgekomen succes overviel hem en De Booij raakte te zeer gewend aan Belgisch bier en het roken van wiet. ‘Je zou het verslaving kunnen noemen,’ zo zei hij in 2016 in weekblad Party. ‘Al mijn geld ging eraan op. Ik ging persoonlijk failliet, kreeg geen optredens meer en omdat ik de huur niet meer kon betalen, woonde ik even nergens.’

Die situatie leek vanaf 2017 beter te gaan, toch?

Ja, met de nadruk op leek. Weliswaar had het boeddhisme in Azië hem naar eigen zeggen verlichting gebracht en zijn geest gereinigd, zijn financiële en geestelijke situatie bleven zorgwekkend. De Booij zei destijds in Nieuwe Revu: ‘Ik rook niet meer, ben nergens aan verslaafd. Wel ben ik in principe werkeloos, want er is weinig animo voor optredens. Dat komt straks hopelijk wel weer. Waarom ik terug ben gekomen naar Nederland? De liefde heeft mij naar Texel gebracht. Daar woon ik momenteel.’ Die liefde is blijkbaar over de onstuimige Wadden weggewaaid, want De Booij deed recentelijk een noodkreet in De Telegraaf dat hij op straat dreigde te belanden. Hij vertelde dat hij in een caravan woont en bang is onder een brug te belanden. Zijn smeekbede naar woonruimte maakte allerlei reacties los. Vastgoedondernemer Gerard van der Horst heeft de zanger een rijtjeswoning in het centrum van Fijnaart aangeboden.

‘Je zag helemaal aan hem dat hij de zon weer zag schijnen’

Wat vindt Hans de Booij van zichzelf?

Als het niet goed met je gaat, wil je dat niet graag toegeven

Wat vinden wij van Hans de Booij?

We hopen dat hij in Brabant niet de hansworst uithangt en de bijnaam schraalhans gauw van zich af weet te werpen.

Wat vinden anderen van Hans de Booij?

Hans Kazàn - Spaanse Hans

‘Het nieuws over Hans de Booij is ook hier in Spanje doorgedrongen. Ik las het vanmorgen op mijn telefoon. Dat hij iemand heeft gevonden die hem een zetje wil geven, is voor hemzelf natuurlijk heel plezierig. Wel heb ik even gedacht: en al die andere mensen dan die met dezelfde soort problemen kampen en geen dak boven hun hoofd hebben? Wat dat betreft is het wel makkelijk als je bekend bent. Hij boft ontzettend dat hij ooit dat liedje heeft gemaakt, daardoor een bekende naam is en nu hulp krijgt. Ik denk dat best veel mensen er zo naar kijken. Laat me voorop stellen: voor Hans is het natuurlijk heel fijn dat hij op deze manier uit de ellende wordt gehaald en zoveel positiviteit ontmoet. Ik hoop van harte dat hij dat vasthoudt en het goede spoor weer opgaat.’

Hans Cornelissen - theatrale Hans

‘Op de sociale media van Hans Klok heb ik eens iets gelezen over een boek met allemaal Hansen, een soort Hansyclopedie. Grappig dat jullie nu ook zoiets doen voor vijf andere Hansen te bellen. Hans de Booij heb ik een paar jaar geleden leren kennen via een korte tournee die mijn compagnon Ruud de Graaf voor hem had georganiseerd. Uit de berichtgeving in de actualiteit maak ik op dat hij in een zoektocht naar stabiliteit en balans terecht is gekomen. Dat hebben we allemaal weleens in het leven, maar hij heeft het langdurig. En dat is jammer, want hij is een ontzettend aardige gozer.’

Hans van Willigenburg - sprakeloze Hans

‘Wat zegt u? Hans de Booij? Ik heb niks over hem te zeggen. Ik ken hem van vroeger als zanger. Ik heb hem ik weet niet hoeveel jaren niet gezien of gesproken. Of ik nieuws en actualiteiten nauwkeuriger lees als het over een Hans gaat? Ik heb er niks over te zeggen.’

Hans Klok - magische Hans

‘Hij is voor mij een jeugdidool. Liedjes als Een vrouw zoals jij en Annabel kwamen voorbij toen ik in de brugklas zat op de mavo in Purmerend. Hij was toen een soort held. En dat blijft hij ook gewoon. Ik vind het helemaal in deze tijd een erg positief gebaar dat iemand zijn huis aanbiedt. Ik wens hem heel veel geluk toe, zodat hij zich kan focussen op muziek maken.’

Hans Böhm - filosofische Hans

‘Mensen kunnen om de meest uiteenlopende redenen op straat terechtkomen. Vaak gaat dat gepaard met grote persoonlijke problemen, maar soms ben je slachtoffer van bepaalde omstandigheden. Denk aan Groningen, denk aan Oekraïne. Toen ik vroeger met Jan Timman over de wereld reisde, schaakten we weleens in nachtcafés tegen clochards. Vaak goede spelers die om wat voor reden dan ook hun land waren ontvlucht en onder de bruggen van Parijs terecht waren gekomen. Daar speelden ze om een paar franc of om een drankje. Ik heb ook andere voorbeelden gezien van mensen die bewust voor die manier van leven kiezen. Je moet daar niet te veel op neerkijken en niet te dramatisch over doen; onder bruggen leven kan in de zomer best lekker zijn. In de winter is het wat anders, je moet niet ziek worden. Bij Hans de Booij gaat het erom wat hij mist: liefde en gezelschap. Hij zong dat het niets werd zonder Annabel en als die Annabel dan weg is, dan is er dus niets. Wat ben je dan aan het doen en waar leef je dan voor? Hij is zoekende, maar hij lijkt me ook iemand die zonder weelde gelukkig kan zijn. Voor schrijvers en artiesten kan het heel inspirerend zijn om op het randje te leven. Ik hoop dat hij er kracht uit haalt en een mooi nieuw lied maakt, over een nieuwe Annabel. En dat die dan bij hem blijft, want de vorige Annabel was het toch niet voor hem.’