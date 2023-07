Nieuwe Revu's Leestip: BRUUT

Het adembenemende bouwwerk siert niet voor de niets de omslag van BRUUT, Atlas van het Brutalisme in Nederland. Hierin staan de Hollandse hoogtepunten van deze omstreden architectonische stroming.

In een betrekkelijk korte periode werden overal in Nederland betonnen gebouwen neergezet door architecten met lak aan bescheidenheid. Beton was goedkoop, sterk en kon in elke denkbare vorm gegoten worden. Dus een stadhuis dat lijkt op een slagschip (Terneuzen): doen! Al in de jaren tachtig werd het brutalisme in de ban gedaan en keerde overal de vertrouwde baksteen terug. Daarna kwamen de sloopkogels... ‘Liefde op het tweede gezicht,’ noemt samensteller Kirsten Hannema de fascinatie voor brutalisme. En inderdaad, kijk iets beter en je ziet vanzelf de schoonheid van het Autopon in Amsterdam, het Johnson Wax-kantoor in Mijdrecht en zelfs het megalomane provinciehuis van Den Bosch. BRUUT voert tientallen voorbeelden op, schitterend gefotografeerd en beschreven zonder storend jargon. Laat de herwaardering beginnen.

BRUUT, Atlas van het Brutalisme in Nederland wordt uitgegeven door W Books.