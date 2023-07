Nieuwe Revu's Kijktip: Operation Lost Boy

Agent Johan Martin Vie bleek de spil in een wereldwijd netwerk van kinderpornoproducenten. Hij reisde af naar landen als Brazilië en Roemenië waar in sloppenwijken eenvoudig kinderen te misbruiken zijn. Beelden ervan ruilde en verhandelde hij.

In de docureeks Operation Lost Boy wordt het jarenlange onderzoek naar Vie zorgvuldig ontleed. Het is werk waarbij geen plek is voor idealisten, legt een Noorse leidinggevende uit. ‘Als je denkt dat een ouder zijn of haar eigen kind niks zal aandoen, heb je hier niets te zoeken.’ Operation Lost Boy gaat ook over alledaagse zaken waar je in een internationaal onderzoek tegenaan loopt. Zoals: wie gaat dat betalen? Wat als jij staat te springen om informatie en je buitenlandse partners minder hard lopen? En waar haal je het personeel vandaan dat het onaangenaam en laag gewaardeerd speurwerk wil doen? Zoals een Italiaanse inspecteur zijn dagelijkse zoektocht door confronterend bewijsmateriaal omschrijft: ‘Op naar het slachthuis.’

Operation Lost Boy wordt vanaf 25 juli op Discovery+ uitgezonden.