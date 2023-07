Nieuwe Revu's Kijktip: Look What You Made Me Do

Eerder in de film gaf ze Italiaanse mannen op straat een papiertje met de tekst: ‘Jaarlijks worden er 30.000 vrouwen door hun partner vermoord,’ en filmde hun reactie. Schrijber houdt van de confrontatie en is ook niet bang om shockeren. Zo bevat Look What You Made Me Do macabere beveiligingsbeelden van een echtelijke ruzie met dodelijke afloop.

Maar het zijn niet de gewelddadige mannen die hier centraal staan. Schrijber interviewde drie vrouwen die de jarenlange mishandelingen niet langer pikten en hun partner ombrachten. Zoals de Italiaanse Rosalba, die slaappillen in de gehaktballen van haar echtgenoot stopte en hem vervolgens wurgde. De kranten noemden haar ‘een monster’ maar de film laat exact het tegendeel zien. Slimme, aardige vrouwen die het gewoon niet langer pikten. Ondertussen houdt Schrijber de aandacht vast met filmische middelen zoals het volgen van een schoonmaakploeg van echtelijke misdaadlocaties. Observatie van een van de schoonmakers: villa of stacaravan, de sporen zijn altijd hetzelfde.

Look What You Made Me Do is op 27 juli uitgezonden op NPO 2.