Leon Verdonschot: 'Zou Caroline de grootste partij worden, dan wordt iemand anders premier'

Beste Caroline van der Plas,

De afgelopen inmiddels bijna dertien jaar wisten we elke ochtend bij het opstaan wie onze premier was. Parlementaire enquêtecommissies kwamen, moties van wantrouwen gingen, maar steeds als de rook rond het torentje wegtrok, zat Mark Rutte er nog.

Het enige dat we nu weten is dat na de komende verkiezingen Mark Rutte níét meer onze premier is. Wie wel? Het kan Dilan Yesilgöz zijn. Het kan Frans Timmermans zijn. Als hij nog even snel een partij opricht en een lange lijst samenstelt, kan het Pieter Omtzigt zijn, want die staat in de peilingen in zijn eentje op bijna 150 zetels.

Wie het níét wordt, weten we nu, bent u. Tegen De Telegraaf vertelde u niet beschikbaar te zijn voor het premierschap, onder meer vanwege uw angst voor vliegen en voor hoge hakken. Een politicus van een partij met één (1) zetel in de Tweede Kamer die vertelt géén premier te zullen worden: het lijkt op papier een beetje op de talloze Nederlanders die graag vertellen wat voor fragmenten zíj zouden samenstellen als ze gevraagd werden voor Zomergasten, terwijl je alleen maar denkt: maar dat wórd je nooit. Maar goed, bij de Provinciale Statenverkiezingen was BBB de grote winnaar, en in de peilingen hoort uw partij al lange tijd bij de grote drie. Dus compleet ondenkbaar is het niet – zoals eigenlijk niks nog, in de Nederlandse politieke verhoudingen.

Zou u de grootste partij worden, zo vertelde u, dan wordt iemand anders premier. Iemand met heel veel ervaring, die u premierabel acht. Die komt op nummer twee op uw kandidatenlijst. Ineens hangt er nu dus nóg een groot vraagteken boven de komende verkiezingen: wie is die geheimzinnige BBB-nummer 2, wie is de spookpremier van dit land?

Ik kan er niet zoveel bedenken. Ik zag een foto langskomen van Rita Verdonk, maar hoop en denk dat u slimmer bent dan dat. Rita Verdonk is maar in één ding goed: Rita Verdonk zijn, en laat die aanbeveling nou precies de diskwalificatie voor alle andere functies zijn, met die van premier op 1. Het zou het totale failliet van het ambt zijn. Je kunt dan net zo goed ook Willem Engel minister van Gezondheidszorg maken, of Thijs Römer op Jeugdzorg zetten.

Dan is er natuurlijk nog de politiek aan lager wal geraakte ex-staatssecretaris Henk Bleker. Patroonheilige van de bio-industrie, stikstofmonster en natuursloper, en een soort parodie op de gezellige oom die je bij ieder familiefeest probeert te ontwijken. Als Henk Bleker premierskandidaat wordt, hoop ik dat niet tractoren, maar colonnes Priussen, Tesla’s en e-bikes alle wegen blokkeren.

Ik kan het me niet voorstellen, want ik wíl het me niet voorstellen. Maar wie dan wel? Neelie Kroes? Mona Keijzer? Gerd Leers? Fred Teeven? Merkwaardige ervaring: de roep om nieuwe politiek levert in al deze gevallen een premier op uit de oude politiek. Maar voor dit moment gelukkig ook iets anders: een amusant gezelschapsspel Namen Raden.