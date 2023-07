Gertjan Verbeek: 'De absolute top heeft Maurice Steijn nog niet getraind en als speler ook niet gehaald'

Waarom is Maurice Steijn zo vaak in het nieuws momenteel?

De zomervakantie is voor velen nog in volle gang, maar voor de heren profvoetballers zit het verlof er alweer op. Het voetbalseizoen is weer in al zijn hectiek losgebarsten. Maurice Steijn, voor het eerst oefenmeester bij een Nederlandse topclub, weet niet wat hij meemaakt. Elke scheet die hij laat, is momenteel nieuws. Dat is niet zo verwonderlijk, want zijn club Ajax ligt onder een vergrootglas.

Hoezo zijn alle ogen zo op Ajax gericht?

Na tegenvallende prestaties werd trainer Alfred Schreuder in januari dit jaar aan de kant gezet. John Heitinga volgde hem op om het seizoen af te maken. Hoewel er even een opleving leek, sloot Ajax het voetbaljaar af met een derde plek en zonder prijs. Dat was voor het eerst sinds 2018-2019. Nog een dramatische statistiek: de Amsterdammers wonnen afgelopen seizoen voor de eerste keer in de complete clubgeschiedenis geen wedstrijd van Feyenoord, PSV en AZ in de eredivisie. Met zulke matige resultaten krijg je boze ogen in de Arena. De nieuwe trainer moet zorgen voor een frisse wind en weer lachende gezichtjes.

Wat wordt er zoal over Steijn geschreven?

Zijn debuut als trainer van Ajax draaide bijna uit op een blamage. In de eerste oefenwedstrijd kwamen zijn spelers niet verder dan een gelijkspel tegen FC Den Bosch. Ajax kwam zelfs achter met 0-2, maar slaagde er nog in een nederlaag te voorkomen. Daarna ging het beter. Ajax won met 3-0 van de Oekraïense kampioen Shakhtar Donetsk. Nu rondgaat dat Ajax gesprekken voert met Wesley Sneijder voor een technische functie, schijnt Steijn dat toe te juichen. Iemand met verstand van voetbal erbij kan geen kwaad, zo lijkt Steijn te denken...

Werk aan de winkel voor Steijn. De spelers van Ajax zouden op conditioneel vlak ver achterlopen op die van Feyenoord

Wat vindt Maurice Steijn van zichzelf?

‘Winnen voelt altijd lekker.’

Wat vinden wij van Maurice Steijn?

Steijn schijnt het eerste teamuitje te hebben gepland naar het casino, om er zeker van te zijn dat er een keer wat gewonnen wordt.

Wat vinden anderen van Maurice Steijn?

Gertjan Verbeek - oud-trainer en voetbalanalist

‘Wat Steijn tot de perfecte trainer voor Ajax maakt? Het moet natuurlijk nog blijken of hij de perfecte trainer is voor Ajax. Na het vertrek van bepalende spelers als Daley Blind, Jurriën Timber en Dusan Tadic moet Ajax weer helemaal opnieuw gaan bouwen aan een sterk team. Als je kijkt naar Steijns verleden, dan heeft hij het bij VVV en Sparta goed gedaan. Voordat hij kwam, had VVV moeite om in de eerste divisie overeind te blijven. Steijn ging bouwen en daarna promoveerden ze. Bij Sparta heeft hij van een ploeg die bijna degradeerde, een team gemaakt dat bijna Europees voetbal haalde. Steijn is dus een bouwer en ik denk dat Ajax nu ook een bouwer nodig heeft. Hij zit al heel lang in het vak en dat heeft hij voor op een Heitinga of een Van Nistelrooy, die nog maar kortstondig bezig zijn. Steijn heeft veel ervaring, maar wel op een lager niveau. De absolute top heeft hij nog niet getraind en die heeft hij als speler ook niet gehaald. Dat is wel een nadeel, maar qua leidinggeven heeft hij veel sterke bagage. Daarmee loopt hij voor op anderen. De keren dat ik hem ben tegengekomen, maakte hij op mij een rustige indruk. Hij heeft de controle en is een prettig iemand in de omgang. Daarnaast is hij niet defensief, hij durft wel wat te zeggen, hij heeft een duidelijke mening. Of ik zelf beschikbaar was voor Ajax? Mijn tijd is geweest. Mijn goede tijd was rond 2010: Feyenoord, AZ, Heerenveen. Ik heb een mooie carrière gehad en ik ben op dit moment niet in beeld.’

John Heitinga - Ajax-trainer vorig seizoen

‘Ik ken hem niet, dus ik kan weinig over hem zeggen. Of ik zijn verrichtingen als trainer de afgelopen jaren heb gevolgd en dus een soort profiel van hem kan geven? Ik laat deze even aan me voorbijgaan, ik hoop op jullie begrip daarin.’

Henk Bres - ADO Den Haag-hooligan

‘Dat een jongen als Maurice Steijn trainer is geworden bij Ajax, dat is nooit leuk, dat is makkelijk zat. Al was het een Haagse terreinknecht die naar Ajax ging, het is de grootste aderlating die je je maar kunt voorstellen. We hebben dat eerder ook meegemaakt met Mark Wotte, een clubman pur sang die als speler bij Den Haag de jeugd doorliep, daarna een seizoen in de hoofdmacht speelde en later als trainer in alle geledingen van de club actief was. Hij vertrok in 1998, maar niet naar Ajax. Hij ging als trainer naar FC Utrecht, dat deed toch iets minder zeer. Het komt denk ik door mijn opvoeding: als ik vroeger “Ajax” zei, moest ik mijn mond gaan spoelen. Maurice Steijn blijft gewoon een wereldvent. Al pleegt hij een overval of doet hij een inbraak, hij blijft voor mij een wereldvent, ondanks de verkeerde keuzes die hij maakte. Kijk, als je aan kinderen komt of je mishandelt dieren, dan mag je van mij dood. Een wereldvent als hij kan ik niet na één misstap in zijn carrière meteen een tyfuslijer vinden. Want dat is die man niet. Ik vind het jammer en het doet pijn, als een voormalig iemand van Den Haag naar Ajax gaat, maar ik ga hem er niet minder aardig om vinden. Het is moeilijk uit te leggen. In mijn hart denk ik: klootzak, lul, had je niet naar Utrecht kunnen gaan of naar het buitenland? Maar hij heeft de keuze gemaakt voor zijn carrière of voor zijn gezin, dat er een hoop geld binnenkomt. Zo’n keuze vind ik eigenlijk logisch.’

Sem Steijn - zoon en FC Twente-speler

‘In eerste instantie toen Ajax kwam, waren we verbaasd, maar daarna niet meer. In april waren wij voor het eerst op de hoogte. Dat was heel leuk en het was heel bijzonder om te zien hoe dat zo lang stil is gebleven en dat niemand daar wat van hoorde. Dan komt het uiteindelijk naar buiten en dan zie je al die verbaasde reacties, terwijl het al heel lang speelt.’

Chris Willemsen - columnist dagblad070.nl

‘Maurice Steijn ken ik goed en draait nooit ergens omheen (‘Pierre van Hooijdonk is een lul’) en is ambitieus. Wie hem de afgelopen jaren heeft gevolgd, en zeker bij Sparta, weet dat streven hem op het lijf is geschreven. Altijd op zoek naar verbetering, altijd zijn eigen prestatiedrang overbrengen op zijn spelers, altijd de motivatie hanteren als belangrijkste strijdwapen. Hij is down to earth, maar maakt wel altijd snel duidelijk wie de baas is. Hij.’