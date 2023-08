John Coffey is terug: zorgde voor chaos en anarchie op de Zwarte Cross

Als de laatste riff van gitarist Chris van Teijlingen nog door het volgepakte Roadhouse zweeft, stormt Carsten Brunsveld al van het podium richting backstage. De drummer zakt licht door de knieën en hapt – terwijl dikke dampen stoom zijn huid verlaten – naar frisse lucht. Deze intense show op de Zwarte Cross is volgens tourmanager Joost Muller ‘de beste van dit jaar’ en de overige bandleden, die langzaam ook de koelte buiten de – op een Amerikaanse barn geïnspireerde – locatie opzoeken, zijn het met hem eens.

Er wordt geknuffeld, complimenten vliegen in het rond, maar er is ook ruimte voor een snelle evaluatie. ‘We hadden de security beter moeten briefen,’ zegt frontman David Achter de Molen, nadat het halverwege de show bijna uit de klauwen loopt als fans het podium bestormen. ‘Een John Coffey-optreden is chaos met een glimlach,’ vervolgt hij. ‘Bloedneuzen horen erbij, maar wel iemand overeind helpen die is gevallen, zodat er weer verder gebeukt kan worden. In 013 reden er ooit tijdens een show vier ambulances weg met spoed. Maar we checken de dag erna wel altijd of alles goed gaat.’

‘Ik merk dat mijn leven fijner is als ik in een band zit. En daar heb ik dus zes jaar over gedaan om dat uit te vinden’

Acht uur eerder. Op een troosteloos industrieterrein aan de westkant van Utrecht staat een flinke huurbus klaar voor de bandleden van John Coffey en hun trip richting het oosten van het land. De vermaarde Zwarte Cross staat op het programma, een festival waar ze al meerdere keren speelden en waar met veel plezier naar wordt uitgekeken. De vertreklocatie is niet geheel toevallig, want naast de mogelijkheid tot gratis parkeren, is het de plek waar het voor de broers Alfred en Richard van Luttikhuizen – toen nog met een andere zanger – muzikaal echt begon. In de tegenovergelegen Mailmen-studio nam John Coffey in 2008 namelijk debuutalbum VANITY op. Gitarist Alfred van Luttikhuizen, gezegend met een schitterende borstelsnor, denkt met veel plezier aan die eerste jaren in het ‘grote’ Utrecht. ‘Richard en ik kwamen uit Barneveld en werken met een producer als Martijn Groeneveld (Blaudzun, Lucky Fonz, Mathilde Santing, red.) was voor ons een droom. Maar mijn hemel, wat waren we slecht in het begin, haha.’

‘We moesten het inderdaad vooral van onze inzet hebben,’ vult broer Richard, bassist van de band, aan. ‘Maar de liedjes waren toen al wel goed. Er hadden er zo een paar op onze nieuwe plaat gepast.’

@media (max-width: 680px){#fig-64ccb40a11e5a img.lazyloading{background: #eee;}#fig-64ccb40a11e5a img{#fig-64ccb40a11e5a img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-64ccb40a11e5a img.lazyloading{background: #eee;}#fig-64ccb40a11e5a img{#fig-64ccb40a11e5a img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-64ccb40a11e5a img.lazyloading{background: #eee;}#fig-64ccb40a11e5a img{#fig-64ccb40a11e5a img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}} Het John Coffey-kwintet is terug.

Energieke frontman

Hoewel VANITY lovend wordt ontvangen en er zelfs een internationale tour volgt, komt John Coffey vooral op stoom na de komst van de energieke frontman Achter de Molen en het verschijnen van opvolgers Bright Companions (2012) en The Great News (2015). Alfred van Luttikhuizen: ‘Aanvankelijk wilden we helemaal niet meer in Nederland spelen. We dachten: niemand houdt hier van schreeuwmuziek. Maar een show op Noorderslag, die we twee uur in de nacht stomdronken in een kelder in de Oosterpoort speelden, veranderde dat beeld. We kwamen zelfs in de 3voor12 Top 25 terecht, waardoor we ons plots heel relevant voelden.’

Benieuwd naar de rest van het artikel? Je leest 't in de nieuwste Revu.