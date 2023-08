Nieuwe Revu's Kijktip: Danny & The Americans

In Danny & The Americans bezoekt hij groeperingen in de Amerikaanse samenleving die om voor wat voor reden dan ook onder vuur liggen. Soms letterlijk. Sinds covid worden Aziaten op straat bespuugd, uitgescholden en zelfs beschoten.

Danny gaat kijken bij Aziatische Amerikanen die hun ouderen en kwetsbaren trainen in zelfverdediging. Mensen praten makkelijk met Ghosen, misschien omdat ze hem niet zo snel kunnen plaatsen en dus geen vooroordelen verwachten. Zo neemt een moeder van een verslaafde zoon in San Francisco hem in vertrouwen. Samen gaan ze de man zoeken, met hartverscheurende televisie tot gevolg. In het centrum van San Francisco staan de stoepen volgepakt met op hun benen zwaaiende verslaafden. Danny leert dat er zoiets bestaat als de Fentanyl fold: junkies die kromgegroeid zijn omdat ze door hun drugsgebruik nooit meer rechtop staan. Complimenten voor zijn cameraman, die apocalyptische beelden draaide. En voor Danny zelf: alweer een interessante serie.

Danny & The Americans is nu te zien op NPO 2 en YouTube.