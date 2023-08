Leon Verdonschot: 'Henk Krol gaat de Tweede Kamer nooit halen, tenzij Nederland aan verstandsverbijstering gaat lijden'

Beste Henk Krol,

Het fijne van nieuwe verkiezingen is ook het opruimend effect ervan. Want in de loop der jaren verzamelt zich in de Tweede Kamer steeds meer door afsplitsingen ontstaan parlementair gruis. Let wel, er bestaan politici die begonnen als afsplitsing en wel degelijk een partij hebben opgebouwd. Geert Wilders is een goed voorbeeld. Nu is de PVV met één lid in letterlijke zin moeilijk een ‘partij’ te noemen, maar het is wel al vele jaren een van de grootste van het land. En al heeft Pieter Omtzigt zover we weten nog steeds geen partij opgebouwd (wel veel spanning daarover), hij is een van de beste Kamerleden, in zijn eentje, als afsplitsing.

Maar het zijn uitzonderingen. De lijsttrekker van 50 Plus stapte een paar weken na de laatste verkiezingen uit de partij maar niet uit de Kamer, en heeft sindsdien als ‘Fractie-Den Haan’ vooral een fanclub van het kabinet gerund.

Olaf Ephraim werd gekozen als Kamerlid voor FvD, stapte een paar weken later met twee andere Kamerleden op bij die partij, vormde met die twee samen Groep Van Haga, en stapte ook daar vorige week op, omdat hij niet op de kandidatenlijst kwam. Hij vormt nu in zijn eentje de 21ste fractie in de Tweede Kamer, als afsplitsing van een afsplitsing. Misschien kan hij na november terug de comedywereld in: online zijn nog aankondigingen te vinden van zijn bijdrage aan Comedy Night-avonden begin jaren 2000: ‘Deze intellectueel werd ontdekt op het Open Podium van Comedy Café Amsterdam, waar hij met zijn interessante kijk op het leven het publiek op zijn hand had.’

Over humor gesproken: wie wél op de lijst van Van Haga’s partij komt: u, Henk Krol. Voorheen van de VVD, voorheen van 50Plus, voorheen van Partij van de Toekomst (viel tegen, die toekomst), voorheen van Lijst Henk Krol (viel ook tegen: 9000 stemmen). Daarna was u onder meer te zien in de kerstspecial van De Alleskunner VIPS op SBS6 (viel ook al tegen: u werd elfde). U staat zelfs op plek 2. De man die bij 50Plus opstapte omdat hij de pensioenpremies voor zijn partij niet had betaald, staat op nummer 2 bij de man die werd veroordeeld voor drinken onder invloed en uiteindelijk de VVD moest verlaten omdat hij zich niet aan zijn afspraken met de integriteitscommissie had gehouden. Ik herhaal: de integriteitscommissie van de VVD. Net als je dacht ‘daar kan de lat niet heel hoog liggen’, bleek er iemand ook daar onderdoor te kunnen duiken: Van Haga. En die twee gaan nu samen het Binnenhof bestormen, als een Jacobse & Van Es zonder de gunfactor.

Uiteraard gaat u die Tweede Kamer nooit halen, tenzij Nederland voor november massaal aan verstandsverbijstering gaat lijden. En dat is dan ook de enige manier om charlatans eruit te houden. Tegen alle geopperde methoden tegen versplintering (onder andere een kiesdrempel, of verplicht de zetel inleveren bij afsplitsen) bestaan grote bezwaren, en vergeet niet dat het niveau van juist kleine fracties vaak heel hoog is. Er blijft alleen in de loop der jaren door alle afsplitsingen van kleine fracties met grote ego’s steeds meer parlementair rioolslib in het parlement hangen. De beste methode daartegen blijft de hogedrukspuit die we verkiezingen noemen.