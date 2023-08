Paragnost Thomas Woolthuis: 'Linda is een vechter, dus ze zal er fysiek weer bovenop komen'

Staat Linda de Mol bekend als een brekebeen?

Totaal niet! In de showbizz zet ze zelfs al vele jaren haar beste beentje voor als het gaat om presenteren, acteren en nieuwe dingen verzinnen. De Mol werd vooral bekend door het presenteren van programma’s als Love Letters, Miljoenenjacht en in Duitsland Traumhochzeit. Ze bedacht succesvolle series als Gooische Vrouwen en Divorce en lanceerde haar eigen lifestyle-vrouwentijdschrift Linda. Zowel in Nederland als in Duitsland sleepte ze diverse grote prijzen in de wacht. Bijna onderuit ging ze in 2001. De Mol kwam toen in opspraak nadat ze een Nederlandse quizkandidaat, die de componist van het Duitse volkslied niet kende, troostte met de opmerking ‘Ach, het is toch een rotlied’. Dat was tegen het zere been van veel Duitsers. De Mol bleef echter op de been met de verontschuldiging dat ze het niet kwetsend bedoeld had. Kortom: in haar bijna veertigjarige tv-carrière is de zus van John de Mol aardig overeind gebleven. Tot vorige week dan.

Waarom ineens zoveel lichamelijk leed voor De Mol?

Een maand geleden brak De Mol het middenhandsbeentje in haar rechterhand. Zelf gaf ze handig de schuld aan haar honden. Ze had twee hondenriemen in één hand, maar opeens vloog de ene pup naar links en de ander naar rechts. Toen klapte haar pink dubbel en knalde ze hard met haar hand tegen de hoek van een muur. Er leek eerst niks aan de hand, maar de pijn bleef en het werd dus toch een afspraakje gipskamer in het ziekenhuis. Recent brak ze haar linkerenkel én kneusde ze haar rechtervoet. Ditmaal gingen de honden vrijuit, maar kreeg het afstapje bij voormalig Linda-hoofdredacteur Jildou van der Bijl de schuld. Botte pech? Sommigen denken van niet. Nadat De Mols hart was gebroken door haar partner Jeroen Rietbergen, die werd beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland, schijnt ze hem terug te hebben genomen. Boze tongen reppen van karma. De Mol krijgt op internet het advies haar poot stijf te houden en met hem te breken...

‘Volgens een spion werd Lin in een rolstoel het ziekenhuis uit geduwd door niemand minder dan Vieze Jeroentje’

Wat vindt Linda de Mol van zichzelf?

‘Ik weet niet wat het universum mij wil zeggen: misschien dat ik rust moet nemen?’

Wat vinden wij van Linda de Mol?

Ze heeft geen poot om op te staan.

Wat vinden anderen van Linda de Mol?

Thomas Woolthuis - paragnost

‘Linda de Mol brak haar linkerenkel: links iets breken heeft te maken met haar gevoelskant. Dat wijst op haar energielevel; ze kan verzwakt zijn door haar omstandigheden, bijvoorbeeld omdat ze veel heeft moeten incasseren vanwege haar partner meneer Rietbergen. Linda heeft in deze periode niet dezelfde kracht als voorheen. Haar hand brak ze rechts, daar zit de rationele kant, de wilskracht. Iets breken aan de rechterkant betekent wellicht dat ze ook moreel een flinke deuk heeft opgelopen. Ze is in haar kracht beschadigd. Het universum zegt haar met de botbreuken dat ze even pas op de plaats moet maken. Ze zal wel doorgaan met werken, maar het succes waarop ze in het verleden kon bouwen, zal ze niet meer krijgen. De rek is er een beetje uit. Dat heeft alles te maken met haar eigen mentale toestand. Linda is 59 en zit in een levensfase van transformeren. Ze heeft heel wat te verduren gehad en zelfs dingen on hold gezet. Dat is volstrekt logisch, gezien haar privéproblematiek en de perikelen rondom haar broer John en neef Johnny. De hele familie krijgt momenteel op de sodemieter en er zit ook iets in het karma van Linda. Deze tendens gaat voorlopig ook nog door. Linda zit in een transformatieperiode en ik heb sterk het gevoel dat ze te maken krijgt met een nieuw tv-programma. Een oude formule in een nieuw jasje, dat is wat ik bij haar zie. Óf er wordt bewust voor gekozen dat het tijdelijk zal zijn, óf het krijgt dusdanig lage kijkcijfers dat ze het niet lang op de buis houden. Maar hoe dan ook zal dit nieuwe programma van korte duur zijn. Linda is een vechter, dus ze zal er fysiek weer bovenop komen. De kerst kan ze met een gerust hart tegemoet zien: ze zal verder dit jaar niks meer breken en dus zonder gips onder de kerstboom zitten.’

Roos Barquioa - spiritueel bloemlezer

‘Inderdaad, het universum wil vaak iets zeggen. Meer nog wil je lichaam iets zeggen als er fysieke problemen zijn. Ons fysiek lichaam laat vaak zien wat wij zelf niet willen zien. Ons lichaam is zo een bijzonder mooie leidraad en tool voor hoe iemand het leven leeft. En of iemand haar of zijn hart volgt.’



Professor Drabb - handlezer

‘Ik ben van nature de helpende hand. Ik ben artiest en speel al lang voor publiek. Dat Linda haar hand heeft gebroken, remt mij niet om haar verhaal te lezen. Met buitensporig succes, bekendheid en vermogen heeft ze haar eigen fuik gecreëerd. Met alle gevolgen van dien. Linda komt uit een belangrijke familie die artistiek, financieel en qua media enorme invloed heeft. Plus ze heeft een prachtige carrière gehad met torenhoge kijkcijfers, vanaf jonge meid tot en met vandaag. Dat zijn eigenlijk vormen van geweld. Zó buitensporig, dat er consequenties aan zitten. Het is goed denkbaar dat haar brein is aangetast door het gewelddadige succes. Kijk, het is niet zo dat als je twee miljoen verdient, je dan meer botten breekt. Maar ze zit in zo’n nare situatie, haar succes is in alle opzichten gekenterd dat haar brein is aangetast. En dan let je misschien minder op, of je wordt een beetje schichtig. En dan mis je weleens een afstapje.’

Jan C. van der Heide - medium

‘Sommige mensen zullen het wegschrijven als toeval, maar ik zoek het eerder in een soort verstrooidheid dat Linda de Mol in korte tijd tegen meerdere botbreuken is aangelopen. Haar concentratie is waarschijnlijk wat weggeëbd. Ze brak haar hand in een moment van onachtzaamheid met haar hondjes. En ze miste een afstapje tijdens het naar buiten lopen bij een vriendin waardoor ze haar voet brak. Haar aandacht was er niet meer zo bij. Wat een persoon als zij allemaal meemaakt vanuit haar leven in de schijnwerpers, dat is natuurlijk afschuwelijk. Er gaat bij haar zoveel energie in dat verdriet zitten... Wat er allemaal is gebeurd rondom Jeroen Rietbergen gaat haar niet in de koude kleren zitten. Op de wat langere termijn zal Linda een ambassadeur worden, een spil in een internationaal opererende hulpverlenende instantie voor de verdrukten op aarde. Daar gaat ze de kar trekken. Er zullen behoorlijke veranderingen in haar leven komen. Qua botbreuken heeft Linda haar portie voorlopig wel even gehad. Ze is nu langere tijd niet mobiel en niet ambulant, een vervelende samenloop van omstandigheden.’