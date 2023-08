Dubbelinterview met Big2 & Def P: ‘Ik ben letterlijk uitgeluld’

‘Def P? Komt die ook?! Dat meen je niet! Wat vét!’ Twan van Steenhoven (38), beter bekend als Big2, straalt. Dat hij vandaag een interview met Nieuwe Revu had voor dit hiphopthemanummer, dát wist hij, maar dat zijn jeugdheld bij dat gesprek aanschuift wist hij niet. ‘Echt heel tof. Afslag Osdorp jongen, wát een plaat. Heb ik echt doodgepompt. Nog steeds!’

De grote grijns op het gezicht van The Opposites-rapper slaat om als ik hem vertel over de insteek van het interview: gespreksthema’s aan de hand van een quiz over 50 jaar hiphop. ‘Een hiphopquiz tegen Def P? Pff, dat ga ik keihard afleggen. Weet je wat? Ik ga wel gewoon naar zijn verhalen luisteren.’

‘Zo is hiphop in Nederland begonnen: als grap. Types als Tineke Schouten, Henk Spaan en Harry Vermeegen droegen daar ook aan bij’

De bewondering die Pascal Griffioen, beter bekend als Def P, afdwingt bij de jonge garde is goed te verklaren. Ter vergelijking: toen diens Osdorp Posse in 1990 met de snoeiharde binnenkomer Moordenaars Nederlandse hiphop op de kaart knalde, wist de kleine Twan van Steenhoven niet eens wat de term ‘moordenaar’ betekende. En toen laatstgenoemde met The Opposites in 2004 eenmaal doorbrak, was bij zijn jeugdheld het muzikale einde alweer in zicht. Twee generaties Nederhop aan één tafel over boze katholieken, woeste festivalorganisatoren, legendarische shows, beefs, omgekeerd racisme, de eerste hiphophits en nog veel, veel meer.

Big2: ‘Voor mij begon het allemaal met de videoclip van Keep Their Heads Ringin’ van Dr. Dre, rond 1995. Die shit maakte op mij zo’n verpletterende indruk. De clip, de sound, de raps, de beat. Ik was blown away. Dat zou je de eerste bouwsteen kunnen noemen van wat later Big2 zou worden. Maar je had ook Dear Mama van Tupac, de Men in Black-tune van Will Smith, die leipe soundtrack van Space Jam. Rap veroverde toen mijn hart. Hiphop was ook de soundtrack van het skatepleintje waar ik opgroeide. Engelstalig was eigenlijk de norm. Vrienden hadden het constant over hoe keihard Osdorp Posse wel niet was, Extince vonden ze maar commercieel. Ik checkte ze allebei en vond ze tering dope. Toen ik Kaal of kammen van Extince voor het eerst hoorde, werd ik helemaal leip. Zeg dat straks maar niet tegen Def P.’

Def P (53), voormalig frontman van Osdorp Posse, de grondleggers van de Nederhop, wandelt op dat moment het café binnen. Hij begroet iedereen vriendelijk en mengt zich direct in het gesprek. ‘Ik vind het echt vet om hier met jou te zitten. man!’

Def P: ‘Insgelijks.’

Goed, we zijn compleet. We duiken er meteen in. Even checken: hoe is het gesteld met jullie hiphopkennis?

Def P: ‘Er zijn weinig dingen die je mij kunt vragen die ik niet weet. Van oldskool-hiphop dan. Alles van de laatste twintig jaar boeit me geen ene reet. Dat volg ik niet meer.’

Big2: ‘Vraag maar raak, joh. Ik weet waarschijnlijk überhaupt geen ene reet.’

Goed, de strijd lijkt al gestreden. Vooruit: wat weten jullie van DJ Kool Herc?

Big2: ‘Uuuuhhh...’

Def P: ‘Veel. Wat wil je allemaal weten?’

