5 cruciale tips voor jouw aankomende autovakantie

Interview

De Jeugd van Tegenwoordig: 'We gunnen elkaar licht in de ogen niet'

De leden van De Jeugd van Tegenwoordig zijn de afgelopen jaren drukker geweest met het maken van kookboeken, theatershows en kinderen dan met het produceren van muziek. Maar Freddy, Pepijn en Willie zijn back in business met een nieuw album: Moderne manieren, een zoektocht naar de rol van de hedendaagse man in de huidige tijdgeest. ‘Het is voor de man lekker dat we wat vrouwelijk tegenwicht krijgen.’