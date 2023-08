Nieuwe Revu's luistertip: Joshua Ray Walker

Op zijn vorige plaat deden voorzichtig blazers hun intrede, het bewijs dat Joshua uit het benauwde keurslijf van de c&w wil breken. De meezinger Sexy After Dark had zelfs een inclusieve video. Maar nu heeft Walker een reuze stap richting mainstream gezet.

Op What Is It Even? covert hij pophits van uitsluitend vrouwelijke artiesten. Het resultaat is een complete heruitvinding van oorwurmen als Chers Believe, Whitney’s I Wanna Dance With Somebody en Linger van The Cranberries. Zelfs al staan de songs mijlenver van Nashville, Walker maakt ze zich eigen. Neem Lizzo’s Cuz I Love You, die Walker hier succesvol omtovert tot een Loretta Lynn-smartlap. Het bewijst dat soul en country meer gemeen hebben dan fans zullen willen toegeven. Walkers songkeuze zou weleens slechts kunnen vallen in Trump-country. En anders zijn roze stola op de hoes wel. Maar voor ruimdenkender muziekliefhebbers is dit een dikke vette (sorry JR...) aanrader.

What Is It Even? verschijnt 17 augustus, Joshua Ray Walker geeft eind augustus concerten in Nijmegen en Amsterdam.