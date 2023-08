Hoe Gabby Petito zorgde voor de grootste truecrime-massahysterie ooit

Het was ver over de 40 graden toen Gabrielle ‘Gabby’ Petito en haar verloofde Brian op de laatste dag voor haar dood voor de zoveelste keer in korte tijd ruzie kregen. Ze waren op hun droomreis in een natuurpark, maar de omstandigheden maakten vooral Brian soms wat prikkelbaar. Er waaide een harde wind. De luchtkwaliteit en het zicht waren slecht door bosbranden. Giftige spinnen en ratelslangen kropen rond de rotsen. Steekvliegen prikten in armen en benen.

Gabby had blond haar, blauwe ogen en een gebruinde huid. Ze was 22 jaar, woog 55 kilo en hield van zonnebloemen, hasj, M&M’s en The Beatles. Haar vader heette Joseph, haar moeder Nichole. Op haar rechterarm had ze een tatoeage van haar favoriete muzieknummer laten zetten: Let It Be van The Beatles. Volgens haar Instagramaccount @gabspetito at ze graag veggies en vond ze rust in yoga. Ze was trots op haar REI-wandelschoenen en hoopte ooit reclame voor dat merk te maken als reisblogger/influencer.

Brian Laundrie was 23 jaar en fan van strippersonage Hellboy, Bart Simpson en Fight Club-auteur Chuck Palahniuk. Hij had een snorretje en baardje laten groeien en schoor zijn haar af omdat hij kaal begon te worden. Hij liep zo vaak mogelijk op blote voeten. Schoenen waren een uitvinding van het grootkapitaal en hij probeerde met zo weinig mogelijk bezittingen te leven. Hij had een bijbaan als verkoper in een tuincentrum.

Een ex-collega noemde Brian later ‘a weirdo’ en ‘kind of a guy who would get pissed off pretty quick’.

Gabby leek altijd vrolijk en positief, hij was cynisch en zwartgallig. Op highschool probeerde Brian zijn eenzaamheid te vergeten door veel en vet te eten en hij had zeker 20 kilo overgewicht. Tijdens pauzes zat hij meestal in zijn eentje aan een tafeltje en ook Gabby vond hem aanvankelijk raar. Brian had soms paniekaanvallen. Zijn been begon dan te trillen. Hij ging op yogales om kalmer te worden en viel snel af.

@media (max-width: 680px){#fig-64df3d2646bf5 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-64df3d2646bf5 img{#fig-64df3d2646bf5 img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-64df3d2646bf5 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-64df3d2646bf5 img{#fig-64df3d2646bf5 img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-64df3d2646bf5 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-64df3d2646bf5 img{#fig-64df3d2646bf5 img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}} Hier lijkt alles nog koek en ei tussen Brian en Gabby.

De nieuwe Brian kreeg de moed Gabby aan te spreken, ze werden vrienden. Hij nam haar mee naar het tweede huisje van zijn ouders in Sarasota County, Florida. Ze maakten lange wandelingen in de omgeving, koelden af in het zwembad en keken samen Forensic Files, een tv-show over geweldsdelicten die door forensisch onderzoek werden opgelost. Was er een kans op liefde? Gabby sloot dat lang nadrukkelijk uit, maar Brian en zij kregen in juli 2019 toch een relatie en gingen samenwonen in het huis van Brians ouders in North Port, Florida. Brian vroeg haar in 2020 ten huwelijk. Ze zei ja. Op @gabspetito zou Gabby schrijven: ‘Brian asked me to marry him and I said yes! I have so much love for you. You make life feel unreal, and everyday is such a dream with you 🤍 #fiance.’

Vrienden van highschool snapten weinig van Gabby’s liefde voor Brian. Ze was veel te lief en knap voor iemand zoals hij

Jaloezie

Vrienden van highschool snapten weinig van Gabby’s liefde voor Brian. Ze was veel te lief en knap voor iemand zoals hij en ze gedroegen zich ook vreemd in elkaars nabijheid. Het ene moment leken ze verliefder dan welk koppel ook, het moment erna hadden ze alweer ruzie over de onbenulligste details. Terugkerend probleem: Brians jaloezie, alsof hij nooit helemaal kon geloven dat Gabby oprechte interesse in hem had. Daarom sloeg hij nadrukkelijk zijn arm om haar heen als een jongen met haar praatte. Een kennis noemde hem ‘a little controlling’.

Gabby leek twijfels te krijgen over hun aanstaande huwelijk. Misschien ging het allemaal een beetje te snel en Gabby leek zich soms te schamen voor haar vriendje. Haar vader en moeder wisten lange tijd niet eens dat ze verkering hadden. Brian vond dit beledigend en vreemd. De hele wereld moest weten dat hij Gabby had veroverd.

Gabby wilde professioneel reisblogger worden en zei eens: ‘I just wanna do fun, cute adventurous shit with someone.’ Brian wilde dat ook en zeker met haar. Ze besloten een lange trip te maken. De nieuwe mode in de reisbloggerswereld heette Van Life, busleven. Gabby kocht een witte Ford Transit Connect-busje. Brian en zij zouden in dat busje door Amerika reizen. Gabby kon over hun avonturen schrijven en zo nu en dan een filmpje posten. Op Instagram plaatste ze de tekst: ‘Along for the ride. Travelling the world in our tiny van.’ De hashtag werd: #vanlife. Ze kreeg steeds meer volgers, sponsors vonden haar net zo aantrekkelijk als de jongens uit haar stad. Nog even en ze kon veel geld gaan vragen aan ondernemers die zich richten op hikers in woeste landschappen en wildkampeerders op gevaarlijke plekken. Gabby zou ze tonen hoe je moest overleven onder extreme omstandigheden.

Benieuwd naar de rest van het artikel? Je leest 't in de nieuwste Revu.