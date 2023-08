Jack van Gelder: 'We konden niet geloven dat Theo Maassen écht de UEFA Cup van PSV had gestolen'

Hoe onderscheidde Theo Maassen zich als cabaretier?

Je hebt brave grappenmakers, zoals Bert Visscher, Jochem Meijer en Herman Finkers. En cabaretiers die graag het maatschappelijke vuurtje wat opstoken, zoals Hans Teeuwen, Youp van ’t Hek en Freek de Jonge. Onze hoofdpersoon past zonder twijfel in die tweede categorie. Theo, die als kind clown of dirigent wilde worden, sprak en rapte spottend over doodsbedreigingen als ‘een vorm van vrijheid van meningsuiting’, stelde dat de naaktfoto’s van Patricia Paay in Playboy vooral interessant waren voor necrofielen en joeg half Volendam tegen zich in het harnas door te verkondigen dat ‘het 100 procent blanke PVV-dorp enkel variatie in huidskleur kent door de slachtoffers van de cafébrand’. Niet alleen het theater, maar ook televisie is het domein van Theo. De Oegstgeester was te zien als acteur in series als Dunya en Desie, ’t Schaep met de 5 pooten en Van God Los, maakte maar liefst 26 films en presenteerde interviewprogramma’s als 24 uur met... en, sinds eind juli, Zomergasten.

Had Theo Maassen losse handjes?

Dat zou je kunnen zeggen. Theo ‘stal’ namelijk tot drie keer toe belangrijke relikwieën uit voetbalmusea. Allereerst een replica van de UEFA Cup van PSV uit het Philips Stadion, welke hij live aan tafel van Studio Sport ineens tevoorschijn toverde. Vervolgens de Europese Supercup, ook gewonnen door de Eindhovenaren, welke hij jaren later bij hetzelfde sportprogramma eveneens ter tafel bracht. Tot slot kwam hij bij De Wereld Draait Door met de kampioensschaal van Ajax op de proppen. Tegenover presentator Matthijs van Nieuwkerk verklaarde hij: ‘Dat ding stond achter slot en grendel in een vitrine en toen heb ik hem meegenomen. Je hebt illusionisten die hele olifanten laten verdwijnen en ik die dat met deze schaal doe.’ Achteraf bleek het een georganiseerde actie met de Amsterdammers te zijn om hun ‘Ajax Experience’ te promoten. De club haakte handig in op de – inmiddels – running gag rondom de cabaretier.

‘Ooit dapper cabaretier, nu iemand die snel over de zeik is’

Wat vindt Theo Maassen van zichzelf?

‘Wonderlijk dat niet al mijn grappen met een korreltje zout genomen worden.’

Wat vinden wij van Theo Maassen?

Een dappere strijder zonder politieke correctheid, in het land van (Theo) Maas en Waal.

Wat vinden anderen van Theo Maassen?

Jack van Gelder - voormalig presentator Studio Sport

‘Hij had gezegd dat hij iets leuks mee zou nemen naar de uitzending en kwam met een tas aanzetten. Toen ik vroeg wat hij bij zich had, ik dacht een speciaal plakboek, pakte hij uit die tas een bokaal. Dat bleek een officiële replica van de UEFA Cup te zijn die hij tijdens opnames voor een programma uit het PSV-stadion had ‘meegenomen’. Wij konden eerst niet geloven dat het de echte was, maar dat was het dus wel. Later heb ik, heel heimelijk, op de parkeerplaats naast het stadion de tas met inhoud overhandigd aan toenmalig PSV-perschef Pedro Salazar. Ik zie deze actie niet als een slecht voorbeeld van Theo naar anderen. Meer als een kwajongensstreek.’

Ria Valk - zangeres

‘Theo woont in Eindhoven en ik ben er geboren, maar op mijn zevende verhuisde ik al naar Amsterdam. De stad waar iedereen een grote mond heeft. Theo woont nog steeds in het zuiden, maar is ook niet op z’n bekkie gevallen. Net als ik. Hij presenteert nu Zomergasten en was, althans dat hoorde ik, niet zo leuk tegen voormalig Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib. Zelf heb ik daar niets van gezien. Ik kijk überhaupt nooit naar Theo, maar veel liever naar die leuke Hélène Hendriks bij De Oranjezomer en straks weer de mannen van Vandaag Inside. Dat zijn, net als Theo volgens mij, mensen die altijd zeggen wat ze denken. Ik hou daar wel van.’

Urbanus - cabaretier

‘Ik heb hem vaak op tv gezien, maar het is me nog nooit gelukt om hem live te gaan bekijken. Mijn oude manager, mister Pinkpop Jan Smeets, vertelde me veel verhalen over hem en ikzelf zag ’m eens een grap maken over iets dat ik zelf heb meegemaakt. Dat ging over een jongen die in coma lag en waar Theo dan zogenaamd bij op bezoek ging in de hoop hem wakker te krijgen. Dat gebeurde, waarop dat ventje teleurgesteld riep: “Ik had om Hans Teeuwen gevraagd!” Geloof het of niet, maar in de jaren 80 zat ik zelf ook eens aan het bed van een 13-jarige fan in coma. Met zijn ouders en andere familieleden naast me, moest ik daar – on the spot – de clown uit gaan hangen met als doel hem weer te laten ontwaken. Ik pakte de arm van dat kereltje vast en vertelde hem dat ik helemaal op de fiets van Molenbeek naar Brugge was gereden, maar dat hij gewoon een beetje lag te maffen. Daarop schoot hij wakker, begon te krijsen, trok alle draadjes uit zijn lijf en raakte weer buiten westen. De dag erna ontwaakte hij alsnog definitief uit zijn coma en stuurde hij me een bedankbrief. Inmiddels heeft hij kinderen, met wie hij meermaals mijn shows heeft bezocht.’

Jan Keizer - zanger

‘Ik heb persoonlijk niet zo’n probleem met de grap die Theo maakte over de cafébrand in Volendam. Een avond waarop ook ik familieleden ben verloren. Het zou wat anders zijn geweest als hij dat, bij wijze van spreken, een week na de ramp zou hebben gedaan, omdat het dan nog wat gevoeliger ligt. Maar nu, ach, hij mag van mij z’n gang gaan. Als cabaretier is het ook een beetje je taak om tegen heilige huisjes aan te trappen, niet waar? Hij is een slimme man, prettig gestoord en goed in zijn teksten. Liever dat, dan die vervelende Maarten van Rossum die het in De slimste mens alleen maar heeft over ons ‘achterlijke dorp’. Tuurlijk, er wonen hier genoeg zwakkelingen, maar evenzoveel toppers. Zo hebben we de meeste actuarissen van Nederland en zijn er flink wat voetballers van hier in het Nederlands elftal terechtgekomen. Wij Volendammers zijn ontzettend streberig en willen koste wat kost onze doelen behalen.’