Nieuwe Revu's doe-tip: The Friends Experience

Nee, vrolijk word je niet van de huidige Friends. Wie de zes liever herinnert zoals ze waren, zal meer plezier beleven aan The Friends Experience.

Dit tourende circus brengt sets, kleding en hebbedingetjes naar de fans. En dat worden er steeds meer, want dankzij streaming is de comedyreeks populairder dan ooit. The Experience is feitelijk een reeks selfiemomenten die bezoekers de gelegenheid biedt zelf in enkele bekende scènes te kruipen. De bank die Ross en Chandler tevergeefs over de trap slepen? Je hoeft alleen nog maar ‘Pivot!’ te brullen. Even onderuit in de La-Z-Boy van Joey of op de sofa uit koffiehuis Central Perk? Het kan allemaal. De aandacht voor detail is opmerkelijk. In de gang tussen de appartementen ligt zelfs een stuk cheesecake. Dan weet jij wel wie dat heeft laten vallen in welke van de 236 afleveringen, Friends-fanaticus.

The Friends Experience start op 1 september op het NDSM-terrein in Amsterdam.