Bart Nijman: 'Frisse veertigers? Ammehoela. Tikkende tijdbommen zijn het'

Misdaad

Broers draaien door: massamoord in indianenreservaat

Op 3 en 4 september 2022 werden er in een Canadees reservaat elf mensen afgeslacht. Agenten begonnen een klopjacht om de twee vermeende daders te vinden: broers die in het verleden vaak met de inheemse politie in aanraking waren gekomen. ‘I’m going to do some shit with my brother.’