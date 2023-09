Leon Verdonschot: 'Martien Meiland had homoseks in de bosjes en Story durft dat 'bijna dierlijk' te noemen'

Beste Martien Meiland,

Vorig jaar werd ik opgeschrikt door een bericht van nota bene mijn eigen uitgever. Ze hadden in een kennelijke vlaag van reclasseringsdrang besloten Valérie Lempereur een boekencontract te geven. Die werd daarmee voor de tweede keer mijn collega. Een leven geleden werkte Lempereur namelijk net als ik voor Nieuwe Revu, waar ze vertrok na gedoe, zoals er altijd gedoe was met Lempereur. Mijn favoriete verhaal blijft dat van mijn toenmalig hoofdredacteur Hans Verstraaten, die hoorde dat na haar vertrek op haar volgende werkplek een grote bos bloemen werd bezorgd. Op het kaartje werd Lempereur succes gewenst, ‘namens je collega’s bij Nieuwe Revu’. Niemand van Nieuwe Revu had die bloemen gestuurd.

In datzelfde decennium werd ze als redacteur op staande voet ontslagen door Peter R. de Vries. Afgaande op zijn verklaring daarvoor, in dagblad Trouw, had ze geen alibi: ‘Fraude en bedrog, meermalen gepleegd.’ Hij typeerde haar als ‘de junk, de vos, de dief, de onbetrouwbare’.

Nou, díé Lempereur heeft een nieuw boek. Daarin mag Caroline van Eerden, jullie voormalige ‘huisvriendin’, een pagina of 304 vertellen dat jullie, de Meilandjes, in het echt helemaal niet zo aardig zijn als heel Nederland al jaren denkt.

Tot mijn verbazing is één vooraf gelekt detail uit dat boek opeens een relletje geworden, en dat is jouw seksleven. Je hebt weleens seks gehad op parkeerplaatsen en andere openbare gelegenheden. De mannen van Vandaag Inside vonden dat heel erg grappig: konden ze weer hun enorme zeep-in-de-douche-moppentrommel openen en heel hard en heteroseksueel om zichzelf lachen. Johan Derksen vond deze vorm van seks ‘ongebruikelijk’. Als iemand verstand heeft van ongebruikelijke seks, is het immers Johan Derksen wel.

Maar het oelalala-gehalte kon nog veel verder worden opgeschroefd, besloot weekblad Story. Seks in de bosjes! Kan het erger? Jazeker: in de bosjes van Katwijk! Kan het erger? Jazeker: hómoseks in de bosjes van Katwijk! In Story-taal: ‘Dat betekent dus dat Martien in “gewone” bosjes zijn bijna dierlijke behoefte om zonder enige formele kennismaking of het minste voorspel op welhaast rauwe wijze mannenseks te bedrijven, gewoon binnen de gemeentegrenzen deed.’

Story, het blad van Guido den Aantrekker, die zelf bij wijze van het minste voorspel altijd zijn volledige arm in een emmer glijmiddel steekt voor hij over André Hazes schrijft, blijkt de SGP onder de bladen. Homoseks? Bijna dierlijk! Dat ‘gewoon binnen de gemeentegrenzen ook’: alsof homo’s al neukend de snelheid overtreden. Of zou het aanstootgevende deel het ‘zonder enige formele kennismaking’ zijn? Mag je best ‘ongebruikelijke’ seks hebben, als je je wel maar eerst even netjes voorstelt?

Wat Story ook heel schokkend vindt: dat jij seks had, terwijl ‘op loop- en fietsafstand’ mensen langs kwamen: ‘argeloze bewoners’ die ‘geen weet hadden’ van wat er ruiste in het struikgewas. Of je even vooraf wil flyeren, zodat ze er weet van hebben. En of je ze natuurlijk om toestemming wil vragen. Want dat is de moraal die tegelijk met de spruitjeslucht omhoogkomt uit dit truttenophefje: niet jijzelf bepaalt hoe je seks hebt, waar en met wie. Dat bepalen de kleinburgermannen.