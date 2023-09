Wouke van Scherrenburg: 'Ik was verbaasd dat Lucille überhaupt de Kamer in ging'

Hoe bracht ze het er als politica vanaf?

Van Lingo naar de Tweede Kamer. Het lijkt een grote stap, maar niet als je Lucille Werner heet, een heuse tv-verkiezing organiseert om een officieuze ‘minister van gehandicaptenzaken’ (Rick Brink) te vinden en vervolgens zelf op het blauwe pluche van Den Haag gaat zitten. Met dank aan Hugo de Jonge, de man die Lucille eind 2020 op de tiende plek van de CDA-kandidatenlijst zette, maar nu bij haar vertrek een fikse uitbrander van haar krijgt na het maken van een onschuldig gehandicaptengrapje, mocht ze tweeënhalf jaar lang beleid uitschrijven zonder het ook daadwerkelijk te voeren. De zelfbenoemde wapenfeiten in haar afscheidsbrief zijn namelijk wel erg mager en komen niet verder dan extra ondertiteling en audiodescriptie bij tv-programma’s en het aanstippen van aandacht voor mensen met een handicap. Ze beloonde zichzelf daarmee echter wel tweeënhalf jaar lang met een jaarsalaris van 124.000 euro en krijgt na haar vertrek over eenzelfde periode ook nog eens een fiks bedrag aan wachtgeld. Het eerste jaar 80 procent en het tweede jaar 70 procent van haar oude salaris. O, en protegé Rick Brink? Die zegt zijn goede vriendin al minstens drie jaar niet meer gesproken te hebben.

Wat gaat ze nu doen?

Om politiek te bedrijven, stopte ze als directeur van haar Lucille Werner Foundation en nam ze zitting in de raad van toezicht. Een lid van de raad werd benoemd als nieuwe directeur en het valt te verwachten dat die twee nu weer stuivertje wisselen. De stichting mag zich gelukkig prijzen met tonnen aan toelage per jaar van de Vriendenloterij, maar waar dit vervolgens aan wordt besteed is niet geheel duidelijk. Een terugkeer bij Lingo lijkt ondertussen uitgesloten. Niet alleen verhuisde het programma in 2019 al van de AvroTros naar SBS6 en NET 5, ook staat presentator Jan Versteegh al enige jaren aan het roer als nieuwe ballenkoning. Lucille kruipt op haar 55ste hoe dan ook niet achter de geraniums, want: ‘Ik word er een beetje kriebelig van als ik te lang stilzit. Yoga lukt me niet en mediteren is ook niet echt aan mij besteed. Ik wil de natuur in. Even de stekker eruit.’

‘Ze heeft geen grote stappen gemaakt’

Wat vindt Lucille Werner van zichzelf?

‘Ik ben strijdlustig, maar heb ook geleerd het lot te omarmen.’

Wat vinden wij van Lucille Werner?

In de kamer vonden we haar geen (groene) bal aan. Snel terug naar de A van Anton en de B van Bernard.

Wat vinden anderen van Lucille?

Jan Paparazzi - radiopresentator

‘Samen met Robert Jensen ben ik eens kandidaat geweest in Lingo. We beloofden te komen als zij in de uitzending haar borsten zou laten zien en dat deed ze. Dat ze de politiek in ging, vond ik een rare move. Volgens mij heeft ze buiten Den Haag veel meer in haar mars om een steentje bij te dragen. Als ik aan Lucille denk, dan zie ik iemand voor me die met de snelheid van het licht een glas bier kan leegdrinken. Niet normaal. Terwijl ik nog moest beginnen, had zij ’m al: bam, zo achterover geklokt.’

Xander van der Wulp - journalist

‘Ze is op de lijst gezet in de hoop wat makkelijker media-aandacht te krijgen. Na tweeënhalf jaar kunnen we wel concluderen dat dat niet helemaal gelukt is. Met haar specifieke portefeuille gehandicaptenzaken was het moeilijk voor haar om zich te onderscheiden. Wat dat betreft is Otwin van Dijk, het Kamerlid dat in een rolstoel zat, in zijn tijd zichtbaarder geweest. Om meer te kunnen bewerkstelligen, is het van belang dat je er wat langer zit. Pia Dijkstra kreeg haar donorwet er bijvoorbeeld ook pas na zes jaar doorheen. De wachtgeldregeling voor oud-Kamerleden vind ik op zich prima, omdat ze er vaak een andere baan voor hebben moeten opgeven. Wel zou ik zeggen: als je weer aan het werk kan, doe dat dan zo snel mogelijk. En als je er maar twee jaar hebt gezeten, dan zou je je misschien nog meer bezwaard moeten voelen dat je het krijgt.’

Wouke van Scherrenburg - journalist

‘Ik was stomverbaasd dat ze überhaupt de Kamer in ging, want zij had toch moeten weten dat BN’ers die de politiek in gaan vaak uitdraaien op een flop. Nu het hele CDA leegloopt, kan ik me voorstellen dat zij het ook niet meer naar haar zin had en het lastiger wordt om jezelf te motiveren. Ik keur het niet goed, ik keur het niet af, ik sta daar totaal neutraal in.’

Vincent Bijlo - cabaretier

‘Ik snap wel dat ze alweer opstapt, want die vrouw zou bij de aanstaande verkiezingen totaal geen kans maken op een zetel. En wie wel, eigenlijk? Tel de nieuwe partijleider Henri Bontenbal mee en dan ben je er wel. Door Sywert van Lienden het verkiezingsprogramma te laten schrijven en de club vervolgens in de verkeerde handen van Wopke Hoekstra te leggen, heeft het CDA zich in een mum van tijd totaal onschadelijk gemaakt. Daar heeft Lucille natuurlijk niets meer te zoeken. Ik heb niet echt goed in beeld wat ze er nu precies deed. Ze vroeg voor heel veel dingen aandacht, maar ik heb nooit concrete resultaten gezien. Ze heeft te weinig op de trom geslagen, omdat ze eigenlijk veel te aardig is voor dit werk. Daardoor sneeuwde ze onder en zakte ze weg in het moeras. Iemand als Sylvana Simons pakte dat heel anders aan. Zij maakte lawaai en durfde vijanden te maken. Dat had Lucille ook moeten doen. Jezelf soms impopulair maken door je op je issues te profileren. Ik verwacht dat ze na november als dagvoorzitter in het congressencircuit terechtkomt.’

Jan Pieter Pellemans - juryvoorzitter Lingo

‘Ik zou het enorm toejuichen als ze weer gaat presenteren, want ik vind haar daarin nog steeds een van de beste van Nederland. Lucille is ongelooflijk ad rem, kan – van hoog tot laag – met iedereen door de bocht en heeft het in haar vingers om op een grappige manier een quiz te presenteren. Daar heb je er maar weinig van in ons land.’