Zijn jouw spullen goed verzekerd?

Een ongeluk zit in een klein hoekje en er kan maar zomaar een brand uitbreken, een radiator springen of iets anders waardoor je bezittingen fors beschadigd kunnen raken. Om te voorkomen dat je door zo’n ongeluk in de financiële problemen gestort wordt, kun je een woonverzekering afsluiten. Welke je allemaal nodig hebt, hangt af van je situatie. Wij leggen je daarom graag uit wat je kunt doen om te zorgen dat je je woning goed kunt verzekeren.

Je inboedel goed verzekeren

Hoe je ook woont, je moet zorgen dat je een goede inboedelverzekering afsluit. Een inboedelverzekering zorgt er namelijk voor dat wanneer er schade ontstaat aan jouw eigendommen in jouw huis, deze door de verzekering gedekt worden. Je kunt eenvoudig en snel een inboedelverzekering via Univé afsluiten. Het kost je slechts vijf minuten om een goede verzekering af te sluiten en daarmee wend je heel veel problemen in een klap af. Stel, je waterleiding springt en je hebt hierdoor veel schade aan jouw eigendommen, dan kun je gelijk contact opnemen met je verzekering en dan wordt gelijk gekeken hoe je geholpen kunt worden. Altijd zal geprobeerd worden om de schade zo snel mogelijk af te handelen zodat jij zo snel mogelijk weer schadevrij bent.

Heb je ook een opstalverzekering nodig?

Als je de eigenaar bent van de woning waar je in woont, dan is het belangrijk om ook een opstalverzekering te nemen. Halen we het voorbeeld uit het voorgaande er weer bij, dan is er door de gesprongen waterleiding waarschijnlijk niet alleen schade ontstaan aan jouw spullen, maar ook aan jouw huis. Misschien moet de vloerbedekking vervangen worden, zijn je gipsplaten week geworden of heeft het water kortsluiting veroorzaakt. Deze schadeposten vallen niet onder je inboedelverzekering maar onder je inboedelverzekering. De inboedelverzekering heeft betrekking op het pand zelf. Niet zelden zien huiseigenaren dit over het hoofd en komen zij voor grote verrassingen te staan wanneer zij schade hebben opgelopen. Zorg daarom dat jou dit niet overkomt en sluit een opstalverzekering af met je inboedelverzekering zodat je zeker kunt zijn dat je schade goed gedekt wordt.

Goed verzekerd zijn = aangenaam wonen

Wanneer je meer wilt weten over de verzekeringen van Univé waarmee je je woongenot kunt vergroten, dan kun je ook eens kijken naar de Veilig Wonen verzekeringen. Je kunt bijvoorbeeld het onderhoud aan je cv-ketel laten uitbesteden zodat jij dit nooit meer hoeft te vergeten. De kans dat je met deze verzekering in de winter ineens in de kou komt te zitten, is dan ineens heel veel kleiner. Bekijk daarom de mogelijkheden even om te zien wat je allemaal zou willen kiezen. Hoe meer opties je aanvinkt, hoe voordeliger je uit zult zijn.