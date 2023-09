Nieuwe Revu's kijktip: Sex Education

Otis Milburn is dé sexpert van zijn middelbare school, steun en toeverlaat van elke schuwe tiener die kampt met vroegtijdige zaadlozingen, vaginisme of panseksualiteit. Niet omdat hij zoveel vriendinnetjes heeft gehad, maar omdat zijn moeder sekstherapeut is en de nijging heeft werkelijk alles met haar zoon te delen.

We hebben het natuurlijk over Sex Education, misschien wel de leukste show op Netflix. Zelden werden de ongemakken van tienerseks met zoveel humor gebracht als in deze meesterlijke creatie. En geheel in stijl met het hoge niveau besloten de makers er met seizoen 4 een punt achter te zetten. Het gaat immers niet om de lengte, maar om de kwaliteit. Je wilt stoppen op je hoogtepunt (vul hier je eigen dubbelzinnige argument in). We mogen nog acht keer, dan moeten we ons seksadvies elders zoeken.

Seizoen 4 van Sex Education start 21 september op Netflix.