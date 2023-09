Lijsttrekkers blikken terug op Prinsjesdag: 'Salarisverhoging van koning blijft moeilijk uit te leggen'

Verschillende lijsttrekkers uiten hun kritiek op het platform. Zo laat Pieter Omtzigt (Nieuw Sociaal Contract) weten dat hij het goed vond dat er aandacht werd besteed aan de toeslagenouders en de Groningers. "Maar de reden waarom die problemen ontstaan zijn, had ik wel op gehoopt dat er iets over in de Troonrede zou staan", aldus Omtzigt.

Ook PVV-leider Geert Wilders uit zijn kritiek op de plannen van de regering. Hij laat zich uit over de forse salarisverhoging van koning Willem-Alexander:

Blijft wel erg moeilijk uit te leggen hoor, de magere koopkrachtcijfers voor het gewone volk inclusief onze ouderen, terwijl Koning Willem-Alexander na een forse salarisverhoging van 55.000 euro volgend jaar een inkomen van maar liefst 1.09 miljoen euro krijgt. — Geert Wilders (@geertwilderspvv) September 19, 2023

Laurens Dassen, lijsttrekker van Volt, schrijft op X dat hij weinig verandering heeft gehoord. "Alle problemen van nu - armoede, klimaat, stikstof, migratie - komen omdat keuzes vooruitgeschoven zijn. Deze #troonrede lijkt dat voort te zetten."

Kledingkeuze

Andere lijsttrekkers zijn vooral druk met hun kledingkeuze van gisteren. Zo staat het X-profiel van Caroline van der Plas (BBB) vol met berichten over haar hoed van gisteren. De partijleidster had in de vorm van speldjes aan verschillende mensen gedacht:

Vandaag mijn oudste zoon meegenomen naar #Prinsjesdag. En de hoed. De speldjes (o.a. MBO, Indische Nederlanders, Armeense gemeenschap, veteranen, 113 Zelfmoordpreventie, Iraanse vrouwen, Kinderziekenhuis Leiden) staan voor de burgers. De klompjes voor het platteland. pic.twitter.com/AFVExZihB7 — Caroline van der Plas (@lientje1967) September 19, 2023

Partij voor de Dieren lijsttrekker, Esther Ouwehand, hoopt vooral dat haar boodschap 'brandnetels zijn ook natuur' over is gekomen.

‘Brandnetels zijn ook natuur’.



Deze Prinsjesdag rekent @estherouwehand af met desinformatie over dieren, klimaat en natuur. Want we moeten het over de feiten hebben, niet de fabeltjes!



Lees meer 👉 https://t.co/8CsbzSxDIg#Prinsjesdag #Prinsjesdag2023 pic.twitter.com/dU3O8IpPGM — Partij voor de Dieren (@PartijvdDieren) September 19, 2023

Parlementair verslaggever

Wat politiekverslaggever Wouter de Winther betreft laat Mark Rutte met zijn kabinet Rutte IV een 'smeulende puinhoop' achter. Dat laat hij weten in zijn column voor De Telegraaf. "Het kabinet-Rutte IV zal de geschiedenis in gaan als een mislukt kabinet."