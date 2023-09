Leon Verdonschot: 'Andrew Tate is het slechtst denkbare rolmodel voor iedere jonge man'

Beste Nick Alper,

Andrew Tate is het slechtste wat ons, mannen, de laatste jaren is overkomen. Hij is het slechtst denkbare rolmodel voor iedere jonge man. Vaak wordt hij in één adem genoemd met Jordan Peterson, maar dat slaat nergens op. Peterson is eloquent, Tate een neanderthaler. Peterson heeft aandacht voor mentale en spirituele groei, voor Tate zijn alleen geld en status graadmeters. En hoewel ik het met veel van Petersons ideeën volstrekt oneens ben, kan ik niet ontkennen dat hij veel jonge mannen wel degelijk een perspectief heeft te bieden. Dat begint met het dagelijks opmaken van je bed – voor veel mannen al een enorme stap voorwaarts. Tate heeft geen oog voor werkelijke discipline, hij ontleent zijn ideeën over mannelijkheid vooral aan het onderdrukken van vrouwen.

Omdat iedereen met succes kopieën krijgt, hoe krankzinnig infantiel en amoreel de basis van dat succes ook is, was het wachten op de Nederlandse Andrew Tate. Dat leek begin van dit jaar ‘finfluencer’ (dat is een influencer in de waan dat hij econoom is) Mees Wijnants te zijn, die in een talkshow met weinig succes Tate probeerde te verdedigen, en een week later zijn net gekochte BMW 440 in een sloot reed – toeval was zelden treffender.

Het leek ook even het machoreservaat ‘Mancademy.nl’ te worden, het ‘broederschap van mannen’. Wie een avond wil twijfelen aan de evolutie, binget een avond de filmpjes van deze broeders.

Maar nu ben jij er. Je duikt de hele dag op in mijn tijdlijnen. Je was oorspronkelijk, volgens je site, ‘Holistic Health Practitioner’. Op je site staan recensies van cliënten die vertellen dat je ze van een hernia hebt afgeholpen, of van kilo’s. Ook verkoop je een boek dat de ‘levenskwaliteit’ van mensen verbetert ‘in slechts drie maanden’. Helaas heb je het niet gehouden bij dat soort zelfhulp-TellSellerij. Op TikTok vertel je (jongen) mannen nu hoe het allemaal werkt, met hun mannelijkheid en met de vrouwen. Je lispelt nogal, dus dat klinkt dan zo: ‘Een loosjer zal nooit haten op een loosjer. Een loosjer haat alleen op een winnaar.’

Je ultieme poging om de polder-Tate te worden, zit besloten in dit advies over het binnenkomen van een restaurant: ‘Jij bent de man. Als jij ergensj binnenkomt, en je kunt twee plekken kiesjen: je vrouw kan met haar ogen naar allemaal mannen gericht sjitten, of naar de muur, dan doe je dat. Wat moet sjij naar allemaal mannen kijken?’ Wijlen ayatollah Khomeini had het niet beter kunnen formuleren. Nog een virtuele Nick-pic: ‘Een echte vrouw is naar mijn waarheid volgzaam.’ Of: ‘Een vrouw decoreert, een man creëert.’

Weet je naast mannen dan ook zoveel over vrouwen? Jazeker! Je geeft op TikTok zelfs adviezen aan ‘dames, vrouwen en ladies’ over vaginale droogte. Een probleem dat iedere vrouw die ooit naar je heeft moeten luisteren bekend zal voorkomen.