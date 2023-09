Mona Keijzer gaat door het stof vanwege wachtgeld: 'Het klopt dat er met twee maten gemeten wordt'

Caroline van der Plas sprak tijdens het begrotingsdebat Jesse Klaver aan op het feit dat Timmermans hun campagne gaat financieren met het wachtgeld. De lijsttrekker van PvdA/GroenLinks stopte onlangs als Eurocommissaris en kreeg daarom een wachtgeldregeling. Het zou hier gaan om 441.000 euro.

Keijzer werd in 2021 uit het kabinet ontslagen omdat ze kritiek had op het Coronabeleid van de coalitie waar ze staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat was. Ze laat aan tafel bij Humberto echter weten dat ze de afgelopen periode ook gewerkt heeft en dat wordt weer van haar wachtgeld afgetrokken. Toch voelt ze zich er ongemakkelijk bij: “Het klopt dat er met twee maten wordt gemeten.” Wel geeft Keijzer aan dat zij is ontslagen en dat Timmermans zelf ontslag heeft genomen.

Mensen die werken in de politiek krijgen wachtgeld omdat ze in een onvoorspelbare sector werken. Zij kunnen gebruik maken van deze regeling als ze de politiek verlaten. Dit is zo omdat ministers en volksvertegenwoordigers soms moeten aftreden vanwege publieke druk. Ook kan het zo zijn dat Tweede Kamerleden niet in de politiek terugkeren omdat hun partij een flinke verkiezingsnederlaag heeft geleden. Dan kan men ook een beroep doen op de wachtgeldregeling. Dat is dan tussen 70 en 80 procent van het inkomen wat ze verdiende. Als staatssecretaris verdiende Keijzer een bruto jaarsalaris van 174.085 euro.