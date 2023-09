Videoland maakt documentaire over Caroline van der Plas tijdens Tweede Kamerverkiezingen

Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen van 2021 werd er een documentaire gemaakt over toenmalig lijsttrekker van D66, Sigrid Kaag. Er was toen veel ophef over omdat het campagneteam van de partij zich met de montage had bemoeid.

Zo werd een scène waarin Kaag geen gordel droeg in een rijdende auto eruit geknipt. Naar aanleiding hiervan maakte de politica een bedrag over aan Veilig Verkeer Nederland en gaf toe dat ze “Een heel slecht voorbeeld” had gegeven.

Ook werd er verzocht om beelden waar Kaag champagne drinkt en een scène waar ze zeurt over Kamerleden uit de film te knippen. Critici vonden dat D66 destijds gratis politieke zendtijd kreeg van de VPRO, die de documentaire uit had gezonden.

Videoland-documentaire

Deze keer is het Videoland die zich waagt aan een documentaire over een politica. De streamingdienst maakt een documentaire over Caroline van der Plas van de BBB. In de documentaire volgt Jaïr Ferwerda Caroline vanaf het moment dat het kabinet-Rutte IV valt. Ferwerda is bekend van zijn reportages op het Binnenhof die hij maakt voor de talkshows van RTL 4.

De BBB was tijdens de val van het kabinet de grootste in de peilingen, maar is fors gedaald sinds het bekend is dat Pieter Omtzigt met een eigen partij gaat meedoen aan de verkiezingen. Zo stond de BBB in juli nog op 24 zetels. Nu zijn dat er nog 13.

In de documentaire zal onder andere te zien zijn wat de drijfveer van de politica is. Ook zal er worden gefilmd hoe de BBB-topvrouw campagne voert en hoe ze het hoofd koel houdt nu er zoveel media-aandacht voor haar is. Verder zal het gaan over de persoon achter de politica.

De documentaire zal vanaf januari 2024 te zien zijn op Videoland. De opnames zijn momenteel in volle gang.