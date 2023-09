Luuk Koelman: 'Veel Nederlanders vinden dat stemmen überhaupt weinig zin heeft'

Geen twee maanden meer tot aan de verkiezingen! En je kunt er de klok op gelijkzetten: politici gaan weer roepen hoe belangrijk stemmen is. Een onderwerp dat hen enkel in verkiezingstijd na aan het hart ligt.

Maar het is waar: veel Nederlanders stemmen niet. Simpelweg omdat niemand hen vertegenwoordigt. Of ze vinden dat stemmen überhaupt weinig zin heeft, want of je nu door de kat of de hond wordt gebeten, wat maakt het uit? Als je niet stemt, zo redeneren thuisblijvers, dan steun je in ieder geval geen plannen waar je niet achter staat.

Daar zit wat in. Welke coalitie gaat er na de verkiezingen met je stem vandoor? Niemand die het weet, want dat wordt bekokstoofd achter gesloten deuren. Sowieso veranderen verkiezingen nauwelijks iets. Meestal gaat ruwweg dezelfde ploeg weer verder. Ondanks alle beloften over verandering.

Dus hoe beweeg je mensen ertoe wél naar de stembus te gaan? Simpel: geef ze ook echt iets te kiezen. Zo moeilijk is dat niet. Een voorbeeld: waarom leveren 70.000 stemmen op een partij wel een Kamerzetel op, maar resulteren 70.000 blanco stemmen niet in een lege zetel? Wordt eindelijk eens zichtbaar hoezeer politieke partijen zich van de burger hebben vervreemd. Dus als 10 procent van de kiezers blanco stemt, dan dient zich dat te vertalen in vijftien lege Kamerzetels. Die staan er dan namens degenen die zich niet kunnen vinden in het bestaande partijaanbod. Wel zo eerlijk, want blanco stemmen is een bewuste keuze, je moet ervoor naar het stemlokaal en dus beslis je mee.

En zo kan ik nog wel even doorgaan. Nog een voorbeeld: waarom kun je geen negatieve stem uitbrengen? Zoveel kiezers die niet weten wie het beste voor hun belangen kan opkomen. Het blijft een gok. Maar ze weten vaak wél wie ze absoluut níét in de Tweede Kamer willen. Dus waarom is het dan niet mogelijk om een negatieve stem uit te brengen? Handig als je boven alles wilt voorkomen dat een partij waar je je groen en geel aan ergert, de grootste wordt.

Je hebt als kiezer één stem en daarmee mag je doen wat je wil. Je mag hem gebruiken als gewone stem, als blanco stem of als negatieve stem. Pas dán valt er echt iets te kiezen, wordt politieke onvrede ook gehoord en is de Tweede Kamer eindelijk de best mogelijke afspiegeling van wat álle burgers willen. Ik bedoel, democratie betekent toch dat het volk beslist? Dus waar wachten we dan op? Een eenvoudige wijziging van de Kieswet, meer is niet nodig om de opkomstpercentages een enorme impuls te geven. Precies wat politici altijd zeggen te willen. Maar niet heus, want waarom zouden ze hun macht opgeven? Het feest van de democratie moet natuurlijk wel leuk blijven!