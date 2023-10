Nieuwe Revu's kijktip: Top Boy

En zes jaar later kon Top Boy door, met Drake in de rol van executive producer. Inmiddels staan alle seizoenen op Netflix, inclusief de slotafleveringen. Consensus: they saved the best for last.

Wie nu alsnog wil instappen, kan vermoedelijk het beste beginnen met de twee korte beginseizoenen, Top Boy Summerhouse geheten. Hierin worden dealers Dushanne en Sully geïntroduceerd, die hun imperium bestieren vanuit het sociale woning-complex Summerhouse in Hackney, Londen. Door de seizoenen heen volgen we Dushanne en Sully op hun moeilijke pad richting alleenheerschappij. Het is een weg die voert langs verraad, paranoia en moord. Top Boy doet geen enkele poging om de misdaad te verheerlijken. Dit is het keiharde verhaal van een onderklasse die alleen via de drugshandel een plekje in de Britse samenleving kan verwerven. Met als onderliggende thema’s armoede, uitsluiting en racisme is Top Boy de Britse tegenhanger van The Wire.

Alle seizoenen van Top Boy staan nu op Netflix.