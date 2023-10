Dilan Yesilgöz nog altijd boos om 'NSB-lijst' van Denk

De aanleiding van dit alles was de motie die de erkenning van de Armeense genocide steunde. Bij de Armeense genocide werden tussen 1915 en 1917 bijna 1,5 miljoen christelijke Armeniërs vermoord door de autoriteiten van het islamitische Ottomaanse Rijk, het huidige Turkije.

In het interview met Nieuwe Revu vertelt VVD-lijsttrekker Yesilgöz dat de hele Kamer voor de motie stemde, behalve Denk. 'Toen ging de voorman van Denk voor de Turkse tv opnames maken in het Tweede Kamergebouw, waarbij hij zijn beklag deed over dat de hele Nederlandse Tweede Kamer voor erkenning van de genocide had gestemd. Maar nog erger: hij benoemde vijf politici met een Turkse achtergrond die ook voor hadden gestemd. Zo van: ga bij hun maar eens verhaal halen', aldus Yesilgöz.

'NSB-lijst'

Verschillende Turks-Nederlandse politici kwamen door deze actie van Denk op een zogenaamde 'NSB-lijst' te staan, waaronder Yesilgöz. Ze vertelt dat deze gebeurtenis erg veel indruk op haar heeft gemaakt en er mensen op straat verhaal kwamen halen. Want hoe kon zij, als Turkse, nou voor de erkenning stemmen? 'Ik heb zelden iets meegemaakt wat zo discriminerend was', vertelt de demissionair minister van Veiligheid en Justitie. 'Ineens word je door zo’n man in een hoek geduwd. Dit is je afkomst, je bent ergens anders geboren, dus je hoort ook zo te denken zoals wij vinden dat je moet denken en wanneer je geen kleur bekent dan pakken we je', gaat ze verder.

Ineens weer allochtoon

Yesilgöz geeft aan nog altijd boos te zijn om deze actie. 'Het was niet alleen mijn veiligheid die ze op het spel zetten. Ik ben Nederlander, Amsterdammer, Ajacied. Maar door deze actie van Denk was ik ineens voor iedereen weer allochtoon. Het was shocking wat die Denk-mannen hebben gedaan en achteraf beweerden ze dat ze niet hadden gedacht dat het zulke gevolgen zou hebben. Nee? Wat had je dan gedacht?'