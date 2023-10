FvD-Kamerlid Gideon van Meijeren ageert tegen ‘cordon sanitaire’ van de media

Rondom jullie is er altijd veel verontwaardiging en in de talkshows en andere media wordt vaak óver jullie gepraat, maar toch worden jullie nooit ergens uitgenodigd om mét jullie te praten, toch?

Gideon van Meijeren: ‘Nee, dat klopt. Dat is met name heel frustrerend omdat de media vaak een verkeerd beeld schetsen van wat wij zeggen. Bijvoorbeeld het item van Op1 over voormalig Volt-fractielid Nilüfer Gündogan, de bedreigingen aan haar adres ‘en dat FVD’er Van Meijeren dat goedkeurt,’ zo kondigden ze het aan. Ik bood aan om dat toe te komen lichten omdat ik natuurlijk tegenstander ben van bedreigingen, maar aan het eind van de uitzending zeiden ze: “Wij hebben Van Meijeren zelf niet uitgenodigd, want we willen geen bedreigers in de show.”’

Pepijn, bij jou hetzelfde nadat je tegen Sjoerd Sjoerdsma van D66 zei dat zijn tijd nog wel zou komen, ‘want er komen tribunalen’?

Pepijn van Houwelingen: ‘Precies hetzelfde. Het is natuurlijk een laf excuus en slaat nergens op. Het tribunaal is absoluut geen bedreiging. Je kunt het opzoeken in de Van Dale (daar staat: speciale rechtbank, bv. voor berechting van oorlogsmisdadigers, red.). Hoe kun je je dan bedreigd voelen? Maar goed, dat zou ik kunnen toelichten, maar die kans krijg ik niet, want zij interpreteren het als een bedreiging en vervolgens is dat het excuus voor Op1 om mij dus niet uit te nodigen. Er was nogal wat te doen om die uitspraak en nergens hebben we weerwoord kunnen bieden. Alleen de radio belde in eerste instantie nog. Dat was Radio1, Gideon mocht dat doen, maar ze stelden als voorwaarde: “U mag niet live spreken, want we zijn bang dat u iets geks zegt.” Dat is dus hoe het gaat in Nederland en dat is natuurlijk diep triest. Ze praten wel óver ons, maar nooit mét ons. Ze kijken wel uit.’

