Nieuwe Revu's kijktip: Who Killed the KLF?

Niet slecht voor een stelletje anarchopunks die zich ten doel hadden gesteld de muziekindustrie van binnenuit op te zullen blazen. Bill Drummond en Jimmy Cauty waren al veteranen van de Britse new wave toen ze in 1989 de tune van Doctor Who op beats zetten en er een nummer 1-hit mee scoorden. Ze schreven er een boek over, begonnen een eigen platenlabel en startten The KLF.

Het succesverhaal dat volgde is het onderwerp van de kostelijke documentaire Who Killed the KLF? Iedereen heeft het altijd over het slotakkoord van de band, waarin Drummond en Cauty als statement een miljoen pond in de open haard verbrandden. Toch is hun verhaal complexer dan dat. Dit waren slimme kunstenaars die de muziekwereld een lachspiegel voorhielden. En daarna in stijl van de radar verdwenen. Jammer, pop was met deze pestkoppen beter af.

Who Killed the KLF? draait vanaf 5 oktober in de bioscoop.