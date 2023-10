Leon Verdonschot: 'Zelfs groene partijen GroenLinks en D66 steunden de kandidatuur van Wopke Hoekstra'

Beste Wopke Hoekstra,



Daar zat u dan, als de nieuwe versie van uzelf. Wopke 2.0 op sollicitatiegesprek. De groene verf was nog nat. Zelfs de Hulk doet er langer over om groen te worden.

Het was fascinerend om te horen dat u het ‘allerabsurdst van alles’ vond dat er nog geen belasting op kerosine zit. De man die stikstofdoelen ‘niet heilig’ verklaarde, waardoor al het milieubeleid een half jaar stillag en Johan Remkes uit zijn winterslaap moest worden gewekt. Maar nu werd door de Europese Commissie een groen profiel van u verlangd. Dus daar was het groene profiel! U vraagt, Wopke draait.

U werd tijdens uw sollicitatiegesprek voor de functie van Frans Timmermans-troonopvolger ook geconfronteerd met de standpunten van het CDA. Uw partij. De partij die een lijsttrekkersverkiezing organiseerde tussen Hugo de Jonge en Pieter Omtzigt. Toen Hugo de Jonge krap won (al dan niet dankzij de stem van de vrouw van Pieter Omtzigt) en daarna toch bedankte, werd het niet alsnog Omtzigt, maar werd u, de kandidaat die helemaal geen kandidaat was, naar voren geschoven. De ultieme partij-apparatsjik: altijd paraat in de coulissen, je hoeft maar aan zijn touwtjes te trekken of hij loopt. En over díé partij zei u opeens dat u er ‘slechts een bescheiden rol’ in speelde. U ontkende nog net niet dat u er lid van bent, de Prins Bernard in u was daar kennelijk toch niet groot genoeg voor.

Stel, Geert Wilders stelt zich opeens kandidaat als Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Vluchtelingen. Een absurd idee, maar ook weer niet veel minder absurd dan Wopke Hoekstra als de Europese klimaatcommissaris. En stel, Wilders zou dan worden ondervraagd door de sollicitatiecommissie. En hij zou zeggen dat hij pal staat voor het Vluchtelingenverdrag, en voor menswaardige opvang van vluchtelingen, en hij zou beloven dat hij zich daar iedere dag weer keihard voor zal inzetten. Zou iemand dat geloven? Nee, we zouden het beschouwen als een opzichtige manier om een baan te bemachtigen, door niet te vertellen wat je vindt, maar wat de ander wilt horen. En niet alleen dat: we zouden het ook beschouwen als de ultieme zelfverloochening. Een man die bereid is zijn standpunten in één keer bij het grofvuil te zetten, en daarmee zijn eigen verleden, en daarmee zichzelf.

Voilà.

Kan een politicus niet van standpunt veranderen? Jawel. Maar geloofwaardig niet in één keer van álle standpunten. De term luidt niet voor niets ‘voortschrijdend inzicht’ en niet ‘sprinttrekkend inzicht’.

Maar u bent het geworden. Het Europees Parlement heeft met uw benoeming ingestemd. Zelfs groene partijen GroenLinks en D66 steunden uw kandidatuur, en geloofden dus kennelijk dat u, twee meter aan McKinsey-dna, nu een born again ecowarrior bent. Misschien is dat nog wel, zoals u het zou noemen, het ‘allerabsurdst van alles’.