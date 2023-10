Nick Dijkman: 'Het lijkt of Carice van Houten de weg kwijt is'

Carice van Houten lijkt een beetje door te draaien. Is de roem haar naar het wereldberoemde koppie gestegen?

Daar neigt het wel naar. Steeds minder en minder blijkt de actrice te peilen en steeds schuwer wordt ze voor media die haar op een normale manier vragen proberen te stellen. De tol van de roem? Misschien wel. Haar met een Gouden Kalf bekroonde rol in Zwartboek (2006) betekende de start van een internationale carrière, die haar een Angela Award opleverde voor haar rol in de Amerikaanse fantasyserie Game of Thrones. Van Houten won vijf Gouden Kalveren, zes Rembrandt Awards en tal van andere prijzen. Blijf dan nog maar eens met beide beentjes op de grond staan. Dat lukte al twee keer dit jaar niet, toen Van Houten zichzelf tussen andere actievoerders van Extinction Rebellion protesterend neerlegde op de A12 om een einde aan alle fossiele subsidies af te dwingen. ‘Ik kan mezelf en mijn kind niet in de ogen kijken, als ik niet iets doe,’ klonk ze opstandig bij Omroep West.

Kan Van Houten rekenen op begrip van het volk?

Wel van de klimaatstrijders natuurlijk, maar of de grote massa zich achter Van Houten schaart? Mede vanwege de vreemde outfits waarmee ze de laatste tijd op glamourparty’s verschijnt, krabben mensen zich toch eens achter de oren bij de vraag of Van Houten – net als de aardbol – misschien zelf ook wat oververhit aan het raken is. In ieder geval steeg de temperatuur bij menig mannelijk televisiekijker een paar graden toen de actrice zonder bustehouder met stijve nippels onder haar roze spaghettishirtje door de politie werd opgepakt en afgevoerd. Haar opmerking dat ze steun krijgt van een klimaatpsycholoog, heeft meer vraagtekens dan begrip opgeleverd...

‘Ze wil haar bekendheid gebruiken om aandacht te vragen voor het klimaatprobleem en dan is er weer gezeur over het feit dat zij dat als bekend persoon doet’

Wat vindt Carice van Houten van zichzelf?

Ik wil liever nu met mijn kind lego gaan spelen, maar ik moet gewoon een geluid laten horen

Wat vinden wij van Carice van Houten?

Ze zal binnenkort wel met klimaatlego op de markt komen.

Wat vinden anderen van Carice van Houten?

Berthe van Soest - woordvoerder Extinction Rebellion Nederland

‘Wij zijn heel blij met de steun die Carice van Houten ons geeft en dat ze met ons meedoet. Vooral omdat ze heel veel mensen duidelijk kan maken wat de klimaatcrisis betekent. Ze vertelt in begrijpelijke taal welke gevolgen het heeft en dat het zo belangrijk is om actie te ondernemen. Hoe vaak ze meedoet met onze acties weet ik niet, maar ze is wel heel betrokken en ze doet actief mee. Er zijn geen grenzen aan wat ze mag doen of waaraan ze mag meedoen, zolang ze maar aan een actietraining heeft meegedaan en ze zich aan de actieconsensus houdt. En dat doet ze; iedere rebel houdt zich daaraan. Het is verder haar eigen verantwoording en haar eigen keuze. Of we blij zijn met de media-aandacht voor het feit dat Carice is opgepakt op de A12? Wij zijn vooral blij met de inzet van onze vele rebellen en niet per se met de arrestaties. Die zijn het gevolg van onze acties. Carice is gewoon één van de rebellen die werden opgepakt en zo voelen wij dat ook.’

Bram Hulsenbos - www.deklimaatpsycholoog.nl

‘Klimaatpsychologie bestaat uit verschillende onderdelen. Ikzelf werk vooral met gedragsverandering. Als Carice van Houten contact heeft met een klimaatpsycholoog, dan is de kans groot dat deze persoon gespecialiseerd is in eco-emoties en de eventuele behandeling daarvan. Iemand die zich dieper inleest in het klimaat en dingen leest waar hij/zij van schrikt, zou kunnen denken: dat ziet er niet best uit. Dat kan dan leiden tot een bepaalde angst voor de toekomst, omdat die er niet rooskleurig uitziet. Als je dat combineert met het feit dat je niet in je eentje de regie in handen hebt, maar afhankelijk bent van het gedrag van anderen om de toekomst in positieve zin te veranderen, kan dat best leiden tot emoties, zoals het verlies van controle of angst voor de toekomst. Dit is een voorbeeld van een eco-emotie. Als je echter wil weten waarom Carice contact heeft met een klimaatpsycholoog, dan kun je dit het beste aan haarzelf vragen. Ik weet dat natuurlijk niet. Wat ik wel weet, is dat we onderschatten hoeveel de ander bezig is met de natuur en het klimaat. Volgens het CBS maakt driekwart van de Nederlanders zich zorgen over klimaatverandering. Waarschijnlijk de meeste mensen die je kent dus. Een keer hiernaar vragen bij een ander kan dus veel goeds doen, omdat de ander waarschijnlijk net als Carice zich ook bekommert om onze toekomst. Ik neem aan dat Carice niet voor haar plezier op de A12 gaat staan. Ze zal hier een goede reden voor hebben. Waarschijnlijk is ze, net als velen met haar, bezorgd om de toekomst. En daar kunnen best wat emoties bij komen kijken. En als ze daar hulp bij wil, dan kan ze daarvoor inderdaad terecht bij een klimaatpsycholoog.’

Nick Dijkman - verslaggever Story

‘Het lijkt soms of Carice de weg een beetje kwijt is. Ze is een intelligente vrouw die op voorhand weet dat wat zij zegt, alleen maar verder zal polariseren. Het creëert mensen die een nog grotere afkeer krijgen van alles wat slecht is voor het klimaat. Zo ontstaan klimaatwappies. In hun protesten zie ik die lui een soort anti-agressie oproepen; ze doen net alsof ze niet agressief zijn en laten zich dan wegtillen. Maar dan zie je die blik in hun ogen... Ik kom Carice weleens tegen op showbizzfeestjes. Soms verschijnt ze als een soort halve hippie met een gek petje op een première. Ze mixt in haar styling meerdere tijdgeesten door elkaar; dan lijkt het wel alsof ze haar identiteit nog aan het zoeken is. Of ze doet het bewust, omdat ze niet in een hokje gestopt wil worden. Of we haar als actrice nog serieus kunnen nemen? Dat denk ik wel. Als tafeldame bij een talkshow zitten, dat moet ze denk ik niet meer doen. De keren dat ik haar sprak, hebben we leuk gekletst. Ze is altijd best aardig, al komt ze op sommigen wat kil en afstandelijk over. Als ik haar interview, mag het vaak alleen over de film gaan en niet over haar privé. Dat begrijp ik best.’