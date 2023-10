Wilders veroordeelt oorlog Israël, geeft Kaag en Aboutaleb veeg uit de pan

'Islamitische terroristen haten joden, christenen en iedereen die niet moslim is', aldus Wilders. 'Jerusalem, Parijs, Rome, Amsterdam zijn allemaal doelwit.'

Wanneer premier Netanyahu van Israël laat weten dat het land in oorlog is, reageert Wilders als volgt: 'Inderdaad. En wij supporten jullie. Geef ze de hel.' Daarnaast plaatst de politicus verschillende beelden uit Israël waarin te zien is hoe Israëlische burgers worden gegijzeld door Hamas. 'Dit is geen oorlog over land, dit is een oorlog over haat.'

Sigrid #Kaag financierde de #PFLP met Nederlands belastinggeld.



De PFLP pleegt nu opnieuw terreur tegen #Israel.



Daarom is Kaag dus zo stil de afgelopen 24 uur. Uit schaamte. pic.twitter.com/0QxAHOeBce — Geert Wilders (@geertwilderspvv) October 8, 2023

Sigrid Kaag

Toen de grootschalige terroristische actie van Hamas afgelopen zaterdag losbarstte, twitterde Wilders: 'Wat is Sigrid Kaag stil.' Een dag later lichtte hij deze uitspraak op zijn X-account verder toe. 'Sigrid Kaag financierde de PFLP (Volksfront voor de Bevrijding van Palestina) met Nederlands belastinggeld. Deze PFLP pleegt nu opnieuw terreur tegen Israël.' Tijdschrift EW onthulde in 2021 dat Nederland ontwikkelingsgeld stuurde naar Palestijnse organisaties die dat geld mogelijk doorsluisden naar terroristen. Kaag was toen minister van Ontwikkelingssamenwerking.

Ook de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb kwam aan de beurt in de tijdlijn van Wilders. 'Aboutaleb laat zijn ware gezicht zien. Geen Israëlische vlag boven het stadhuis maar wel een demonstratie vol Jodenhaat.' Hiermee doelde de PVV-leider op de Palestijnse demonstratie op de Coolsingel van afgelopen zondag.