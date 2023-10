Nieuwe Revu's kijktip: The Family Stallone

Voor Sly beginnen de jaren te tellen (77 om precies te zijn, al geef je hem dat niet) en hij is tegenwoordig liever thuis dan maanden weg op een filmset. Dus waarom de filmset niet thuis neergezet? Belangrijkste troef van de realityreeks zijn de drie volwassen dochters van Stallone. Opgevoed door pap alsof ze jongens waren, zijn de meiden bepaald niet op hun mondje gevallen.

‘Pa, dat is het vierde kind’ is nog de vriendelijkste uitspraak. Nu proberen ze hun vader te laten inzien dat hij toekomstige schoonzonen niet kan blijven afschrikken. Sly’s respons: ‘Ooit zullen jullie me dankbaar zijn dat ik die creeps heb weggejaagd.’ Heel enerverend is het allemaal niet, maar het kijkt lekker weg. Zeker als beroemde vrienden als Dolph Lundgren en Al Pacino langskomen. Van die laatste komt alvast een dijk van een levenswijsheid: ‘Anything can happen if you just stay alive.’

The Family Stallone is nu te zien op SkyShowtime.