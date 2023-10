Hoe groot is de casino industrie in Nederland?

@media (max-width: 680px){#fig-652661a1acfbe img.lazyloading{background: #eee;}#fig-652661a1acfbe img{#fig-652661a1acfbe img.lazyloading{width: 624px;height: 0px;}}@media (min-width: 681px) and (max-width: 1320px){#fig-652661a1acfbe img.lazyloading{background: #eee;}#fig-652661a1acfbe img{#fig-652661a1acfbe img.lazyloading{width: 980px;height: 0px;}}@media (min-width: 1321px){#fig-652661a1acfbe img.lazyloading{background: #eee;}#fig-652661a1acfbe img{#fig-652661a1acfbe img.lazyloading{width: 1272px;height: 0px;}}

Miljoenen mensen bezoeken een casino

Er zijn heel veel mensen die regelmatig een gokje wagen bij een casino op internet. Meer dan 1,86 miljoen mensen hebben weleens geld vergokt in een Casino Online . Motivaction heeft dit onderzoek uitgevoerd, in Nederland is de gokindustrie nog redelijk bescheiden. Tel je de bezoeken van mensen van fysieke casino’s en speelhallen met gokkasten erbij op dan kom je op heel andere cijfers uit.

Onderzoeken wijzen uit dat de gokindustrie alsmaar blijft groeien. Er zijn jaren dat de casino industrie met maar liefst negen procent is gegroeid. Deze stijging is groter dan de totale economie van Nederland, aldus de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Deze stijging zal de aankomende jaren alleen maar doorzetten is de verwachting.

Gokken bij een online casino

In 2015 was het online gokken nog niet gelegaliseerd. Toen al werd er volgens de cijfers ongeveer 170 miljoen euro vergokt op internet. Samen met de cijfers van de fysieke casino’s is dit een enorme markt. Omdat in 2021 de markt van het online gokken is gelegaliseerd, is de verwachting dat de gokindustrie door de legale goksites Nederland alleen maar nog meer toe zal nemen.

Wanneer je de verdeling ziet over het aantal casino’s zie je een duidelijke trend. Slechts zes procent van de 410 fysieke gokbedrijven zijn echte casino’s. Dit zijn casino's met tafelspellen zoals Roulette en Blackjack. De resterende 94 procent betreft gokhallen met fruitautomaten en andere gokkasten.

Zuid-Holland is koploper in de gokindustrie

De meeste gokbedrijven zijn te vinden in Zuid-Holland. Met bijna een kwart van alle gokbedrijven heeft deze provincie een enorm aandeel in de gokindustrie. Noord-Holland is tweede op de lijst met twintig procent. Noord-Brabant vind je met dertien procent op de derde plaats. Limburg en Gelderland hebben evenveel gokbedrijven. Het restant van de gokbedrijven is verdeeld over de overige provincies. Friesland en Zeeland sluiten de rij met slechts 2,3 procent.

Sinds de legalisering is het online casino steeds populairder geworden. Omdat steeds meer mensen online een gokje wagen, moet er continu worden vernieuwd. Tegenwoordig heeft bijna iedereen een smartphone zodat je niet meer de deur uit hoeft om te gokken. Bedrijven veranderen de manier van werken om het nog eenvoudiger te maken voor de bezoekers. De verwachting is dat er steeds meer nieuwe technische snufjes zullen komen.

Focus op technologie

Er wordt verwacht dat er steeds meer ingezet zal worden op technologie, de nieuwste toevoeging is het live casino. Vanaf je luie stoel thuis kun je het opnemen tegen andere spelers aan een virtuele tafel. Of neem het op tegen een live dealer in de studio. In de toekomst zal het nog gemakkelijker zijn om online een gokje te kunnen wagen door de nieuwste technologieën. In Nederland is online gokken nog in ontwikkeling, in de toekomst wordt dit naar verwachting flink uitgebreid.

Online casino’s maken er handig gebruik van dat bijna iedereen wel in het bezit is van een smartphone. Steeds vaker worden spellen aangeboden voor de smartphone, hierdoor kun je zeven dagen per week het hele jaar door online gokken. Ook hebben veel casino’s een app waarmee je de spellen kunt spelen. De toekomst is gericht op spelen via een mobiele browser, zodat je niets extra’s nodig hebt.

Virtual Reality ook de toekomst in een casino online?

Steeds vaker maken ontwikkelaars gebruik van Virtual Reality. Met de komst van de VR bril waan je je in een heel andere wereld. Je hoeft zelf niets meer te visualiseren, het enige wat je hoeft te doen is de VR bril op te zetten en je ziet letterlijk alles voor je. Er wordt verwacht dat in de toekomst Virtual Reality ook naar het casino zal komen. Hierdoor kun je live spelers ontmoeten en heb je heel het casino 360 graden in beeld.

Er is al sprake van een VR bril die je aan kunt sluiten op je mobiele telefoon. Je hebt dan geen apart scherm meer nodig maar kunt dit gebruiken van je smartphone. Bepaalde casino’s bieden deze dienst al aan voor zijn spelers. Gaan we nog een stapje verder dan is er de metaverse. Daarmee kun je zelf een avatar maken (poppetje) en kennismaken met andere spelers zoals bij het online casino doet. Op dit moment is de metaverse nog niet voldoende ontwikkeld om aan te bieden aan de online spelers. Maar voor de toekomst moet er serieus rekening mee worden gehouden dat dit mogelijk wordt.