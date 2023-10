Nieuwe Revu's leestip: Lugosi: opkomst en ondergang van Hollywood’s Dracula

Dat had net zoveel te maken met zijn kleurrijke levensloop als met zijn keuze in filmrollen. De geboren Hongaar Lugosi was een acteur die al vroeg het slachtoffer werd van typecasting. Na het enorme succes van Todd Brownings Dracula (1931) kon het grote publiek hem alleen nog zien als horrorster.

Lugosi dook op in steeds onbeduidender films, tot hij het afvoerputje van de filmgeschiedenis had bereikt: het werk van Ed Wood jr. Tel daarbij op een zware morfineverslaving, een gat in zijn hand en problematische relaties met vrouwen en je hebt een verdomd interessant levensverhaal. Dat is de graphic novel Lugosi dan ook geworden. Vooral als portret van Hollywoods zogenaamde gouden jaren is Lugosi meeslepend. Het toont in detail een wereld van schone schijn, uitbuiting en jaloezie. Ook de vorm is geslaagd: een bejaarde, van ontwenning trippende Bela die terugkijkt op zijn leven. Tragisch: ja. Saai? Allesbehalve.

Lugosi: opkomst en ondergang van Hollywood’s Dracula door Koren Shadmi is uitgegeven door Menlu.