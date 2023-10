Wilders hekelt terugkomst ex-moslimterroriste Soumaya Sahla bij VVD

Wie is deze Soumaya Sahla? In 2004 was zij lid van de Hofstadgroep, de club geradicaliseerde moslims die Theo van Gogh op straat vermoordden en ook Geert Wilders zelf als doelwit hadden uitgekozen. Ze werd veroordeeld tot een jarenlange celstraf wegens deelname aan een terroristische organisatie. In de gevangenis in Vught nam ze afstand van haar geradicaliseerde denkbeelden: ze ging politicologie studeren, verklaarde zich liberaal, werd lid van de VVD en wist zich binnen deze partij omhoog te werken als deradicaliseringsexpert, onder andere doordat partij-prominent haar onder zijn vleugels nam.

Begin 2022 ontstond er op het Binnenhof grote commotie rondom Soumaya Sahla. Zij was op dat moment voorzitter van een VVD-denktank over justitie en veiligheid. Ook was ze actief als tafelvoorzitter bij de VVD over de thema’s terrorisme en radicalisering. Tijdens een debat over de regeringsverklaring haalde PVV-leider Wilders toen uit naar de VVD. Hij vroeg zich af hoe het kon dat een voormalig lid van de Hofstadgroep een adviserende rol had gekregen bij de liberale partij. Wilders was daar woedend over, mede omdat hij bij die terroristische organisatie op de dodenlijst stond. Als reactie daarop besloot Sahla haar activiteiten bij de VVD neer te leggen, maar ze bleef wel lid van de partij.

Maar inmiddels is Sahla dus weer actief voor de VVD, nu in een denktank over migratie en integratie. Over het waarom van Sahla’s terugkeer heeft de VVD tot nu toe nog geen uitlatingen gedaan. Maar gezien de felheid waarmee Wilders op X reageerde op dit nieuws, is het duidelijk dat wat de PVV betreft, het laatste woord hierover nog niet is gesproken.